martes 16  de  septiembre 2025
CRIMEN/obstrucción

Falso sospechoso de asesinar a Kirk enfrenta cargos de pornografía infantil

George Zinn, de 71 años, dijo de forma falsa haber disparado a Carlie Kirk "admitió... que obtiene satisfacción sexual al ver y compartir imágenes [de material de abuso sexual infantil] con otras personas, y que la edad de sus víctimas preferidas es de 5 a 12 años"

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

George Zinn, el anciano agitador que afirmó falsamente haber disparado a Charlie Kirk, enfrenta ahora cargos de pornografía infantil.

El hombre que obstaculizó la respuesta de las autoridades de Utah tras el disparo de Charlie Kirk está acusado de guardar fotos sexuales explícitas de niños en su teléfono, según las autoridades.

George Zinn, de 71 años, fue acusado el martes de cuatro cargos de explotación sexual de un menor después de que los investigadores encontraran más de 20 imágenes de niños de hasta 5 años, al menos parcialmente desnudos y posando de forma sexual, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Utah en un comunicado de prensa.

"Zinn admitió... que obtiene satisfacción sexual al ver y compartir imágenes [de material de abuso sexual infantil] con otras personas, y que la edad de sus víctimas preferidas es de 5 a 12 años", alegó la agencia en una nota que publica New York Post.

Zinn, un personaje político influyente, también enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia tras admitir haber gritado que disparó a Kirk en un campus universitario de Utah el miércoles para intentar ayudar al tirador a escapar.

Fue detenido rápidamente antes de que la policía descubriera que no era el atacante.

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado y acusado del horrendo crimen, un día después de cometer el asesinato.

FUENTE: Con información de New York Post

