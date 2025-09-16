Tras acuerdo, Trump pospone una vez más la prohibición de TikTok en EEUU

Esta combinación de imágenes creada el 2 de junio de 2024 muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de la plataforma de redes sociales china TikTok en una oficina en París el 19 de abril de 2024 y al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York el 30 de mayo de 2024.

WASHINGTON - El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que pospone la prohibición de la red social TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, la cuarta vez que aplaza la medida mientras continúan las negociaciones con China.

La prórroga se produce tras una reunión en Madrid entre el secretario del Tesoro de EEUU , Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Según trascendió, ambos funcionarios alcanzaron un entendimiento preliminar sobre la propiedad y las operaciones de la red social en territorio estadounidense, aunque los detalles aún no se han dado a conocer públicamente.

Esta es la cuarta prórroga del gobierno de Estados Unidos en busca de un acuerdo que respete la ley bipartidista por seguridad nacional, aprobada en el Congreso en Washington, que exige que Tiktok sea adquirida por una empresa o dueños estadounidenses para poder operar dentro de Norteamérica.

Su empresa matriz ByteDande ha sido acusada de estar bajo el control del Partido Comunista de China, de ahí su gran interés en continuar su funcionamiento en EEUU, con apenas 170 millones de seguidores de los más de 2.000 millones en el resto del mundo.

Negociaciones a nivel de gobiernos

Trump ha otorgado varias prórrogas en los últimos meses mientras avanzan las conversaciones con Pekín. Lo hizo en enero y luego en abril y junio.

Está previsto que el mandatario sostenga una llamada telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, este viernes, con el objetivo de concretar el acuerdo.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que Washington no permitirá indefinidos aplazamientos.

“Tenemos un acuerdo. Si es necesaria una prórroga únicamente para firmarlo, es una cosa; pero no habrá extensiones continuas”, afirmó en declaraciones conjuntas con Bessent.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press