martes 16  de  septiembre 2025
MEDIDAS

Tras acuerdo, Trump pospone una vez más la prohibición de TikTok en EEUU

Esta es la cuarta prórroga del gobierno de Estados Unidos en busca de un acuerdo que respete la ley bipartidista aprobada en el Congreso en Washington que exige que Tiktok sea adquirida por una empresa o dueños estadounidenses

Esta combinación de imágenes creada el 2 de junio de 2024 muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de la plataforma de redes sociales china TikTok en una oficina en París el 19 de abril de 2024 y al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York el 30 de mayo de 2024.&nbsp;

Esta combinación de imágenes creada el 2 de junio de 2024 muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de la plataforma de redes sociales china TikTok en una oficina en París el 19 de abril de 2024 y al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York el 30 de mayo de 2024. 

ANTONIN UTZ, SETH WENIG AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que pospone la prohibición de la red social TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, la cuarta vez que aplaza la medida mientras continúan las negociaciones con China.

La prórroga se produce tras una reunión en Madrid entre el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Según trascendió, ambos funcionarios alcanzaron un entendimiento preliminar sobre la propiedad y las operaciones de la red social en territorio estadounidense, aunque los detalles aún no se han dado a conocer públicamente.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Esta es la cuarta prórroga del gobierno de Estados Unidos en busca de un acuerdo que respete la ley bipartidista por seguridad nacional, aprobada en el Congreso en Washington, que exige que Tiktok sea adquirida por una empresa o dueños estadounidenses para poder operar dentro de Norteamérica.

Su empresa matriz ByteDande ha sido acusada de estar bajo el control del Partido Comunista de China, de ahí su gran interés en continuar su funcionamiento en EEUU, con apenas 170 millones de seguidores de los más de 2.000 millones en el resto del mundo.

Negociaciones a nivel de gobiernos

Trump ha otorgado varias prórrogas en los últimos meses mientras avanzan las conversaciones con Pekín. Lo hizo en enero y luego en abril y junio.

Está previsto que el mandatario sostenga una llamada telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, este viernes, con el objetivo de concretar el acuerdo.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que Washington no permitirá indefinidos aplazamientos.

“Tenemos un acuerdo. Si es necesaria una prórroga únicamente para firmarlo, es una cosa; pero no habrá extensiones continuas”, afirmó en declaraciones conjuntas con Bessent.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump demanda por difamación a The New York Times

Microsoft informa de gran inversión en Reino Unido a propósito de visita de Trump

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026