Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Robinson, de 22 años, responderá por siete cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de septiembre, detalló el fiscal de Utah, Jeff Gray

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia acusó a Tyler Robinson, el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, de los delitos homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de la justicia, informó este martes el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien pedirá la pena de muerte para el joven si es encontrado culpable.

Robinson, de 22 años, responderá por siete cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de septiembre, detalló Gray. Según las autoridades, el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Kirk, un cercano aliado al presidente Donald Trump, fue baleado el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

De acuerdo con las autoridades, hay causa probable para determinar que Robinson cometió homicidio agravado por disparar a Kirk, que recibió un disparo en el cuello, un hecho que puso en riesgo la vida de muchas de las personas que rodeaban a Kirk, se lee en el afidávit del agente Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación en Utah.

Pena de muerte

Gray dijo que, considerando la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, "una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros".

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes en rueda de prensa Gray, quien detalló que buscará la pena de muerte como castigo.

"Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte", dijo Gray.

"No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", añadió.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas sus opiniones sobre el llamado movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

Organización terrorista

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá a un "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer.

El presidente Donald Trump declaró que consideraría declarar a la coalición Antifa como una organización terrorista en Estados Unidos si fuera necesario, a medida que avanza la investigación por el asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk.

A medida que avanzan las investigaciones, se afianza la teoría de que otras personas conocían que Robinson iba a pasar a la acción, según las autoridades.

Declarar a Antifa, una coalición de grupúsculos radicales con presencia en otros países, como un grupo terrorista "es algo que haría si recibo el apoyo" del gabinete, explicó Trump a periodistas.

Relación sentimental con persona trans

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló el domingo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y afirmó que tenía "ideología izquierdista".

Investigaciones de Fox News indican que Robinson mantenía una relación romántica con una persona transgénero que estaba en proceso de transición de hombre a mujer, con quien compartía un apartamento en Saint George, Utah. Esta persona, que habría sido identificada por medios nacionales como Lance Twiggs, de 22 años, estaría cooperando plenamente con el FBI, proporcionando información clave que, incluso, ayudó a localizar al sospechoso.

Robinson expresó sus intenciones en un grupo amplio en la red social Discord, según Patel. "Hay un montón de personas que van a ser interrogadas", advirtió.

El sospechoso por el momento no coopera con las autoridades, a diferencia de su compañero sentimental.

Esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Robinson era un estudiante brillante, que creció en el seno de una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.

Por su parte, Kirk era un rostro muy conocido en los campus, donde acudía asiduamente, sin haber cursado estudios universitarios.

Trump anunció que acudirá a los funerales de Kirk en un estadio en Arizona el domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

