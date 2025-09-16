Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

MIAMI.- El presidente Donald Trump anunció que el "desmantelamiento" de una tercera embarcación con drogas proveniente de Venezuela y que atribuyó al Cartel de los Soles, pero no suministró más detalles en su breve declaración de este martes, a su salida de la Casa Blanca rumbo a Londres.
“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, dijo en referencia al régimen de Nicolás Maduro y a su cartel. “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, aseguró ante los periodistas.
Exigió al régimen de Maduro que deje de enviar drogas y excarcelados del Tren de Aragua a EEUU, según los reportes.
El nuevo anuncio presidencial ocurre a horas de asegurar que tiene tener pruebas de que la segunda embarcación destruida este lunes en aguas internacionales del Caribe, con tres personas a bordo, transportaba “bolsas” de cocaína y fentanilo desde Venezuela.
Pruebas de transporte de cocaína
"Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes", dijo Trump a periodistas horas después de haber anunciado el segundo ataque “contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", según su mensaje en Truth Social.
El mandatario estadounidense afirmó que los cárteles siguen contrabandeando drogas y que lo hacen por tierra.
"Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también vamos a detenerlos", reiteró. “Cuando vengan por tierra, los detendremos igual que detuvimos a los barcos. ... Pero quizás conversando un poco al respecto, no suceda. Si no sucede, qué bueno", añadió a la declaración recogida por medios.
Venezuela y la red más grande del mundo
Este lunes, el presidente Trump firmó la Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o de Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2026, e identificó a Venezuela como uno de los 23 importantes países de tránsito de drogas o importantes países productores de drogas ilícitas.
“En Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes”, señala la nota de prensa del Departamento de Estado.
Y asevera que también perseguirán “a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y las expulsaremos de nuestro país”.
Designó a Venezuela, con base al artículo 706(2)(A) de la FRAA, “por haber incumplido manifiestamente, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos y la adopción de las medidas exigidas por el artículo 489(a)(1) de la FAA”.
En la lista también se encuentran Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, tras considerar que el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas letales a EEUU por parte del crimen organizado transnacional ha generado una emergencia nacional.
Reacción de Maduro
En horas de la noche, Maduro afirmó ante medios nacionales e internacionales que la comunicación con el gobierno de Trump “está deshecha”.
"Así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Pasaron de una etapa de relaciones de comunicación maltrechas a deshechas por sus amenazas de bombas, muertes y chantajes", dijo.
Informó que sobre el ataque a la lancha hay una investigación “abierta y será esclarecida con total veracidad".
