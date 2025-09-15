Vicepresidente JD Vance toma el micrófono de Charlie Kirk y señala a la "extrema izquierda" por su asesinato

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , fue el protagonista del programa de Charlie Kirk este lunes y responsabilizó a la "extrema izquierda" de su asesinato el pasado 10 de septiembre. Vance era amigo personal de Kirk.

Vance advirtió de la "creciente y poderosa minoría de extrema izquierda" durante el programa 'The Charlie Kirk Show' emitido en redes desde la Casa Blanca .

"Podemos dar las gracias a Dios de que la mayoría de los demócratas no comparten estas posturas y lo hago, aunque algo va muy mal en la extrema izquierda de lunáticos, una minoría, aunque creciente y poderosa", argumentó.

Vance alegó que no puede haber "unidad" con quienes "celebran el asesinato de Charlie Kirk" o "quienes gritan a niños por las convicciones políticas de sus padres", en referencia a cuando su familia fue increpada cuando visitó Disneyland en presencia de sus pequeños hijos.

La agresión

"Había una minoría muy ruidosa que gritó a mis hijos, que tenían ocho, cinco y tres años, a la menor oportunidad. 'Deberías renegar de tu padre, mierdecilla', dijo una mujer a mi hijo de cinco años. 'Dile al Servicio Secreto que proteja la Constitución, no a tu padre'", dijo otra persona, relató. "¿Estas personas son violentas? Probablemente no. ¿Son degeneradas? "Evidentemente", remarcó.

Para Vance, es un "hecho estadístico" que "la mayoría de los lunáticos en la política estadounidense son a día de hoy orgullosos miembros de la extrema izquierda".

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. Ha sido detenido como sospechoso de la muerte de Kirk un individuo de 22 años identificado como Tyler Robinson, quien había manifestado previamente animadversión contra el comentarista ultraconservador.

