La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.

MIAMI. - La histórica Torre de la Libertad de Miami reabrió oficialmente sus puertas al público este martes, en un acto que marca tanto la culminación de un ambicioso proyecto de restauración de dos años como la conmemoración del centenario del edificio.

Con una emotiva ceremonia de corte de cinta en su emblemática ubicación del 600 de Biscayne Boulevard, en el downtown de Miami, la reapertura consolidó el rol del monumento como un símbolo de esperanza y un centro cultural de primer orden, listo para iniciar su segundo siglo de vida.

Los invitados especiales tuvieron la oportunidad de realizar un primer recorrido por las renovadas galerías, a manera de preludio a la apertura general al público. La atmósfera estuvo cargada de una mezcla de celebración, nostalgia y una profunda emoción.

Vicegobernador Jay Collins ceremonia torre libertad Jay Collins, vicegobernador de Florida, en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad. I. PEDRAZA

Voces que definen un legado

Durante el acto multitudinario, la presidenta del MDC, Madeline Pumariega, cuyos padres pasaron por "El Refugio" abierto en la torre cuando llegaron a Estados Unidos, describió el lugar como "más que un edificio histórico” y lo definió como un “símbolo vivo del espíritu de Miami".

La líder universitaria afirmó que este es el "momento perfecto" para recordar las contribuciones de los migrantes al país.

Para muchos, especialmente dentro de la comunidad cubanoamericana, la torre no es meramente una estructura arquitectónica; es un "faro de esperanza" y un "símbolo perdurable de libertad", a menudo descrita como la "Joya de la Corona de la Ciudad Mágica" o la "Estatua de la Libertad del Sur".

Entretanto, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó la torre como "un lugar sagrado" para los refugiados y para quienes luchan por la libertad, mientras que el alcalde de Miami, Francis Suarez, la visualizó como "una inversión en nuestro pasado, presente y futuro".

El historiador Paul George, de HistoryMiami Museum, describió su legado como "la historia de éxito por excelencia para la humanidad". Para el músico Luis Serrano, quien pasó por sus salones de niño, la comparación es clara: "Para mí, es como la Estatua de la Libertad. Debería estar allí, como un símbolo de libertad".

Por su parte, el editor de DIARIO LAS AMÉRICAS, Nelson J. Mezerhane G., invitado especial en el acto, afirmó que la reapertura de la emblemática estructura encierra un sola y muy importante palabra: “Libertad”.

Aunque no pronunciaron discursos en la ceremonia, la presencia e influencia de íconos culturales como Gloria y Emilio Estefan y Willy Chirino fue fundamental.

Como miembros clave del Comité del Centenario, su apoyo fue crucial para la recaudación de fondos. Además, sus testimonios personales como exiliados cubanos se han incorporado a los archivos de historia oral del nuevo museo para asegurar que sus voces formen parte permanente de la narrativa de la torre.

Monseñor Thomas Wenski ceremonia torre libertad Monseñor Thomas Wenski, junto al padre José Luis Menéndez, entre los invitados especiales a la ceremonia reinauguración de la Torre de la Libertad en Miami. I. Pedraza

Restauración monumental

El proyecto de restauración, liderado por el Miami Dade College (MDC) —custodio del edificio desde 2005—, fue una iniciativa público-privada de gran escala.

La financiación incluyó una inversión de 25 millones de dólares del Estado de Florida, complementada con importantes subvenciones de la John S. and James L. Knight Foundation, el Fondo Nacional para las Humanidades y fondos estatales.

Los trabajos, que comenzaron a finales de 2022, no solo repararon el desgaste estructural de un siglo, sino que modernizaron por completo sus sistemas e infraestructura.

Los esfuerzos de preservación fueron meticulosos, desde la reparación de vigas de hormigón hasta la restauración de murales históricos y la replicación exacta de azulejos originales, encargados al fabricante en Sevilla, España, que aún conservaba los moldes de 1925.

Simultáneamente, una modernización integral garantizó que el edificio cumpliera con los estándares contemporáneos de accesibilidad, con nuevas rampas y ascensores para asegurar que cada rincón de su historia sea accesible para todos.

Nuevas galerías para nuevas generaciones

El corazón de la renovada torre reside en su museo, que ocupa más de 36.700 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Las nuevas exhibiciones buscan narrar la historia multifacética del edificio y de la ciudad.

La muestra permanente "Libertad" se extiende por dos pisos y utiliza instalaciones digitales y testimonios para contar la historia de Miami como una ciudad construida por inmigrantes. Dentro de ella, "El Refugio en Contexto" recrea meticulosamente el centro de procesamiento de refugiados.

Otras exhibiciones ancla incluyen "Languages of Migration", que explora la identidad a través de mapas y libros raros, y la muestra temporal "We Carry Our Homes With Us", una reflexión artística sobre el exilio y el hogar.

Además, en una colaboración inédita en Estados Unidos, la exposición "Unidad: The World's Game", desarrollada con el Museo de la FIFA, celebra el fútbol como una fuerza cultural unificadora, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Faro para el próximo siglo

La reapertura de la Torre de la Libertad es una reafirmación de la identidad de Miami como una ciudad forjada por la migración. Bajo la tutela del MDC, el monumento se transforma de un sitio estático a un centro cultural dinámico, que alberga eventos como el Festival de Cine de Miami y la Feria del Libro de Miami.

La torre se erige así no solo como un testamento de un acto histórico de acogida, sino también como un espacio para el diálogo cívico, un faro que celebra un ideal de bienvenida mientras ilumina las complejidades del presente, en claro desafío a la comunidad a reflexionar sobre el camino a seguir en sus próximos 100 años.