jueves 20  de  agosto 2026
TERRORISMO

FBI arresta a terrorista de ISIS que planeaba atentado al Capitolio de Nueva York

Jessica Bowie, de 35 años, acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York tras jurar lealtad al grupo terrorista Estado Islámico

El director el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Cash Patel, en una conferencia de prensa junto al secretario de Justicia Todd Blanche.

El director el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Cash Patel, en una conferencia de prensa junto al secretario de Justicia Todd Blanche.

Por Julián Varela

El Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico (EI o ISIS, por sus siglas en inglés).

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El FBI afirma que Bowie juró lealtad al grupo terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el Estado Islámico, con el objetivo de asesinar a legisladores, según las autoridades.

Un complot para atentado a legisladores

El detectado complot se desarrolló a lo largo de un mes y, según el reporte, a partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del Estado Islámico, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, días en los que tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la policía local que llevó al arresto de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en el gobierno estatal.

FUENTE: Con información de EFE.

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