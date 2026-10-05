lunes 5  de  octubre 2026
EEUU

FDA retira del mercado gotas oftálmicas vendidas en Walgreens

Según el FDA el uso o la exposición a los productos afectados pueden causar consecuencias para la salud temporales o médicamente reversibles

Gotas para lubricar el ojo

Gotas para lubricar el ojo

Freepik
Por Julián Varela

Más de 500.000 gotas oftálmicas de la marca Walgreens están siendo retiradas del mercado por problemas de esterilidad, como parte de una retirada más amplia que afecta a casi 750.000 productos para el cuidado de los ojos.

Sterling Pharmaceutical Services LLC, con sede en Dupo, Illinois, inició la retirada del producto el 20 de agosto debido a una "falta de garantía de esterilidad", según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Lee además
Imagen referencial.
Comentario

El informe de Harvard: elaborado en Boston, pero concebido en La Habana
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU

La FDA clasificó la retirada del mercado como de Clase II el 21 de septiembre. Esta designación significa que el uso o la exposición a los productos afectados pueden causar consecuencias para la salud temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves para la salud se considera remota.

Los productos de la marca Walgreens representan más de 500.000 unidades en la retirada del mercado, incluyendo aproximadamente 301.114 frascos de gotas lubricantes para los ojos Walgreens y 199.600 paquetes dobles. La retirada más amplia también incluye productos para el cuidado de los ojos distribuidos bajo las marcas AvKare, Reliable-1 Laboratories, Cameron Pharmaceuticals, TRP The Relief Products y Major.

Más de 120.000 envases de la solución oftálmica lubricante de carboximetilcelulosa sódica al 0,5% de AvKare se han visto afectados, incluyendo frascos individuales y paquetes dobles. Entre los productos distribuidos por Reliable-1 Laboratories se incluyen la solución oftálmica hipertónica de cloruro de sodio al 5 % y las lágrimas lubricantes.

La retirada también incluye las gotas lubricantes para ojos Cameron Pharmaceuticals Carboxymethylcellulose Sodium 0.5%, las gotas lubricantes para ojos TRP The Relief Products Gentle Eyes y la pomada nocturna Major LubriFresh PM. La FDA afirma que los productos oftálmicos presentan un mayor riesgo porque los medicamentos aplicados a los ojos eluden algunas de las defensas naturales del organismo. La agencia indica que las gotas para los ojos deben ser estériles para reducir el riesgo de infección.

Temas
Te puede interesar

Muere en Chicago niña venezolana apuñalada por la espalda

La Inteligencia Artificial centra la pugna por la hegemonía global

EEUU desestima recurso sobre la inmunidad de Maduro al no considerarlo presidente de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El año que viene se cumple el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, y que nació seis años antes de que se fundara Lacoste
MODA

Lacoste toma París para presentar la colección primavera-verano 2027

Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro
EEUU

Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro

Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado de Miami-Dade, apoya a la Enmienda 3.
SEGURIDAD Y FISCALIDAD

Sheriff de Miami-Dade, entre el alivio fiscal y más presupuesto

El serbio Novak Djokovic devuelve la pelota al alemán Alexander Zverev durante el partido de cuartos de final individual masculino del Abierto de China de tenis en Pekín, el 4 de octubre de 2026. 
Tenis

Djokovic elimina a Zverev y avanza a semifinales del ATP 500 de Pekín

Te puede interesar

El gobernador DeSantis defiende la Enmienda 3 en Florida. 
ES FALSO

DeSantis niega que Enmienda 3 vaya a encarecer alquileres en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Representantes de campaña conversan en el exterior de un recinto mientras esperan la llegada de más ciudadanos.
ELECCIONES 2026

Florida cierra este lunes el registro para votar en las elecciones generales

Bolsas de “Yupi Golpe con Todo Sabor BBQ”, mezcla de papas, plátanos y chicharrón retirada del mercado por una empresa de Miami debido al incumplimiento de requisitos federales de importación.
Seguridad alimentaria

Empresa de Miami retira más de 1.400 bolsas de pasabocas con chicharrón

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela y el expresidente de gobierno de Espala José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas el 6 de febrero de 2026.
CORRUPCIÓN

Justicia de España investiga "regalo" de Delcy Rodríguez para exministro de Pedro Sánchez

El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez.
ANUNCIO

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España para el 29 de noviembre