FDA retira del mercado gotas oftálmicas vendidas en Walgreens

Más de 500.000 gotas oftálmicas de la marca Walgreens están siendo retiradas del mercado por problemas de esterilidad, como parte de una retirada más amplia que afecta a casi 750.000 productos para el cuidado de los ojos.

Sterling Pharmaceutical Services LLC, con sede en Dupo, Illinois, inició la retirada del producto el 20 de agosto debido a una "falta de garantía de esterilidad", según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La FDA clasificó la retirada del mercado como de Clase II el 21 de septiembre. Esta designación significa que el uso o la exposición a los productos afectados pueden causar consecuencias para la salud temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves para la salud se considera remota.

Los productos de la marca Walgreens representan más de 500.000 unidades en la retirada del mercado, incluyendo aproximadamente 301.114 frascos de gotas lubricantes para los ojos Walgreens y 199.600 paquetes dobles. La retirada más amplia también incluye productos para el cuidado de los ojos distribuidos bajo las marcas AvKare, Reliable-1 Laboratories, Cameron Pharmaceuticals, TRP The Relief Products y Major.

Más de 120.000 envases de la solución oftálmica lubricante de carboximetilcelulosa sódica al 0,5% de AvKare se han visto afectados, incluyendo frascos individuales y paquetes dobles. Entre los productos distribuidos por Reliable-1 Laboratories se incluyen la solución oftálmica hipertónica de cloruro de sodio al 5 % y las lágrimas lubricantes.

La retirada también incluye las gotas lubricantes para ojos Cameron Pharmaceuticals Carboxymethylcellulose Sodium 0.5%, las gotas lubricantes para ojos TRP The Relief Products Gentle Eyes y la pomada nocturna Major LubriFresh PM. La FDA afirma que los productos oftálmicos presentan un mayor riesgo porque los medicamentos aplicados a los ojos eluden algunas de las defensas naturales del organismo. La agencia indica que las gotas para los ojos deben ser estériles para reducir el riesgo de infección.