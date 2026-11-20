El supervisor de Elecciones de Duval, Jerry Holland, muestra la moneda a la candidata Jennifer Lagner durante el sorteo que resolvió el empate por un escaño en la Comisión de Atlantic Beach.

MIAMI. — Una moneda decidió quién ocupará un escaño municipal en una ciudad costera del noreste de Florida, después de que dos recuentos confirmaran un empate exacto.

Jennifer Lagner venció a Lisa Herrold en la elección por el puesto 4 de la Comisión de Atlantic Beach, una localidad del condado de Duval situada en el área metropolitana de Jacksonville, en el noreste de Florida, a unos 500 kilómetros de Miami.

El desempate con lanzamiento de una moneda tuvo lugar en el centro electoral de Duval, en Jacksonville. Lagner ganó dos rondas consecutivas frente a Herrold.

Una vez realizado este paso, la Junta de Escrutinio del Condado certificó los resultados generales y confirmó a Lagner como ganadora tras aplicar el procedimiento de desempate previsto por la ley.

Dos recuentos dejaron el mismo resultado

La elección se celebró el 3 de noviembre. En el primer balance, Herrold aventajaba a Lagner por dos votos: 3.160 frente a 3.158. La diferencia activó un recuento de las papeletas, que incluyó una revisión manual. Al terminar, ambas candidatas sumaban 3.162 votos.

Las autoridades esperaron además el plazo para recibir votos enviados desde el extranjero. Una papeleta llegó el 12 de noviembre, pero no contenía una selección para el escaño 4 y, por tanto, no alteró el empate.

El supervisor electoral de Duval había anunciado que, si la igualdad persistía una vez cerrado ese plazo, la contienda se decidiría por sorteo.

El mecanismo se desarrolló al mejor de tres lanzamientos con una moneda conmemorativa de la oficina electoral. Cada candidata tuvo la oportunidad de escoger cara o cruz en las primeras dos rondas. Herrold eligió cara en la primera, pero salió cruz; Lagner pidió cara en la segunda y ganó cuando la moneda cayó de ese lado. No fue necesario un tercer lanzamiento.

La ley contempla el sorteo

La resolución no fue una decisión improvisada por las autoridades locales. La legislación de Florida dispone que, cuando una elección general no partidista termina empatada, el resultado se determina “por sorteo”. En este caso, la oficina electoral utilizó una moneda para cumplir esa regla.

Atlantic Beach forma parte del condado de Duval, cuya principal ciudad es Jacksonville, en la costa atlántica del norte de Florida. El cargo en disputa es de alcance municipal: la Comisión de Atlantic Beach participa en decisiones locales sobre servicios, presupuesto y normas de la ciudad.

El episodio atrajo atención por la forma inusual de resolver una elección, pero el resultado quedó certificado por las autoridades electorales del condado.