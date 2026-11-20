El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este viernes que los chips H200 de Nvidia seguirán siendo los más avanzados que Washington permita exportar a China, después de que la tecnológica dijera que ha dejado de enviar procesadores de esta familia al país asiático.

"No hay que anticipar ningún cambio en estas políticas", dijo hoy Bessent -en una entrevista con la cadena CNBC- al enfatizar que los chips H200 de Nvidia son "el límite" de los que Estados Unidos permite vender a China.

"Ya hemos acordado que los H200 son el umbral de los chips que pueden venderse a los chinos y eso continúa según lo previsto", agregó el Secretario del Tesoro.

Nvidia señaló esta semana que ha dejado de enviar a China procesadores de su familia Hopper, a la que pertenecen los H200, pese a que Washington había autorizado su exportación a determinados clientes chinos mediante un sistema de licencias individuales.

La campaña de los medios liberales contra Jensen Huang

Bessent también aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, no hablaron sobre el exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, en su reciente reunión en la ciudad china de Shenzhen.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, dimitió el 11 de noviembre después de que trascendiera una relación sentimental con Alice Huang, entonces directiva de la empresa de Singapur Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos.

Bessent dijo -en la entrevista- que Trump y Xi acordaron en su reunión que "siempre debe haber intervención humana en las decisiones militares tomadas con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA)" y que esta tecnología "no debe actuar de forma autónoma en operaciones de importancia".

Sobre Anthropic, Bessent dijo que en las próximas semanas uno de los fundadores de la empresa -no especificó quién- realizará "una importante donación" al programa 'Trump Accounts' ('Cuentas de Trump'), impulsado por el Presidente para abrir cuentas de inversión para todos los niños y adolescentes estadounidenses menores de 18 años.

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FUENTE: Con información de EFE.