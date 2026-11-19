El Esequibo, zona en disputa entre Venezuela y Guyana, objeto de advertencia de EEUU. (AFP)

WASHINGTON. - El gobierno de Estados Unidos aseguró mantiene su respaldo al Laudo Arbitral de 1899 que fijó una frontera terrestre entre Venezuela y Guyana y definió el territorio del Esequibo en disputa un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

La declaración zanja reacciones a raíz de la publicación de una versión noticiosa, según la cual Jeremy Lewin, exjefe de política de la Oficina de la diplomacia estadounidense, habría sugerido a Guyana considerar la posibilidad de ceder parte del territorio Esequibo a Venezuela.

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"El Departamento de Estado recibe a diario diversas propuestas y opciones de política por parte de actores externos. La postura con respecto a la frontera terrestre entre ambos países no ha cambiado. Estados Unidos reafirma su respaldo al laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana", explicó el Departamento de Estado en un comunicado remitido a la agencia EFE.

El Departamento de Estado dejó claro que el Laudo Arbitral de París debe ser respetado.

"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", concluyó el texto según la agencia y que no fue divulgado por las redes.

La información sorprendió al gobierno de Georqetown, que reiteró su posición de que se espera un fallo de la Corte Internacional de Justicia acerca de la controversia “y es algo que todos tendremos que aceptar, y punto”.

Guayana reaccionó

El presidente guyanés, Irfaan Ali, aseguró el jueves que Estados Unidos apoya que la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela se resuelva mediante un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a informes de prensa sobre una negociación.

Alí le salió al paso a la información de una agencia de prensa que divulgó que Jeremy Lewin, que fue jefe de política del Departamento de Estado norteamericano, sugirió a Guyana considerar la posibilidad de ceder parte del territorio Esequibo a Venezuela, El planteamiento sorprendió a las autoridades guyanesas.

El Esequibo, donde se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en 2015, está en el centro de una controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela desde hace más de un siglo.

La CIJ, principal órgano judicial de la ONU, tiene el caso bajo estudio, pero Venezuela no reconoce su competencia.

“Ellos (Estados Unidos) respetan nuestra integridad territorial y hemos dejado muy claro que el fallo de la CIJ es algo que todos tendremos que aceptar, y punto”, declaró el mandatario guyanés a periodistas.

Ali descartó además que el presidente estadounidense, Donald Trump, esté presionando para alcanzar una solución bilateral.

“No, en absoluto. En todas mis reuniones oficiales con funcionarios estadounidenses en Washington, en Guyana y en cualquier otro lugar, siempre han respaldado nuestra soberanía e integridad territorial”, afirmó.

Más temprano, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana confirmó que, durante una reunión celebrada en septiembre entre funcionarios guyaneses y estadounidenses, se abordó la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela.

Según el gobierno guyanés, esas conversaciones se centraron en el próximo fallo de la CIJ sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que fijó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, así como en reafirmar el apoyo de Estados Unidos a ese proceso.

“Guyana ha recibido garantías del gobierno de Estados Unidos de que nada ha cambiado desde entonces”, indicó la cancillería guyanesa.

¿Solución consensuada?

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Guyana reafirmó el jueves el apoyo de Washington al Laudo Arbitral de 1899, pero dejó abierta la posibilidad de una solución consensuada.

El laudo "debe ser respetado a menos que o hasta que se establezca una nueva frontera por un organismo legal competente o con el consentimiento de ambas partes", dijo en un mensaje en X.

Los informes de prensa señalaban que, en la reunión de septiembre, el entonces jefe de política del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jeremy Lewin, ofreció a funcionarios guyaneses mediar en posibles negociaciones con el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

Lewin habría sugerido al secretario de Asuntos Exteriores de Guyana, Robert Persaud, que considerara ceder parte de su territorio a Venezuela.

El Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla. Venezuela reclama ese territorio como propio.

Venezuela rechaza el arbitraje de la CIJ y mantiene su posición de rechazo al laudo de 1899 porque es fraudulento y se apega a que la controversia sea dirimida mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966.

FUENTE: Con información de EFE, AFP /El Nacional