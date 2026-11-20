Delcy Rodríguez, interviene durante la segunda jornada de la Cumbre de Líderes en la COP31, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, en Turquía. La 31.ª EFE/EPA/Tolga Akmen

MIAMI. El general retirado y exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, afirmó en redes sociales que Delcy Rodríguez es más peligrosa que Nicolás Maduro y cuestionó el acercamiento político y diplomático de Washington hacia la dirigente venezolana.

“Delcy Rodríguez es mucho más peligrosa de lo que fue jamás Maduro y nuestra comunidad de inteligencia lo sabe”, advirtió Flynn.

DISPUTA TERRITORIAL EEUU afirma que respalda Laudo Arbitral en disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo

FOTOGALERÍA Miami celebra a los hispanos con gala dedicada a los 250 años de independencia de EEUU

De acuerdo con los reportes, el exasesor de seguridad indicó que la inteligencia de EEUU conoce los riesgos que representa Rodríguez y cuestionó los acuerdos o acercamientos entre la administración de Donald Trump y las autoridades en Caracas.

En otras oportunidades, solicitó que se exija la renuncia inmediata de Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y propuso que en el país suramericano se instale una administración temporal de hasta de 20 días para convocar elecciones libres.

Igualmente, pidió respaldo para la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

¿Divisiones?

La posición de Flynn refleja las presuntas divisiones de los sectores políticos y de opinión de EEUU sobre cómo manejar la relación con Delcy Rodríguez y el proceso político en Venezuela, mientras que fuentes como Informe Orwell han dado cuenta de la circulación de esta frase en redes sociales.

Rodríguez ejerce el poder en Venezuela tras la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron trasladados a Nueva York donde purgan prisión y esperan juicio para 2027 por los delitos de narcoterrorismo y narcotráfico, entre otros.

Washington ha firmado varios acuerdos con Caracas, especialmente en el área de hidrocarburos y recientemente, con motivo de la reciente visita del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se suscribió un convenio con las Fuerzas Armadas venezolanas de cooperación militar.

Hegseth afirmó que el acuerdo busca “garantizar que el pueblo venezolano no se amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas”.

FUENTE: Con información de redes sociales/ Informe Orwell