Fenómenos anómalos no identificados motivan interés en el Congreso de EEUU

MIAMI .- La transparencia sobre fenómenos anómalos no identificados, Unidentified Anomalous Phenomena (UAP, por sus siglas en inglés) siempre ha generado gran interés. Películas, series, libros y un sinnúmero de plataformas se han enfocado en el imaginario de los Objetos Voladores No Identificados, OVNIs (término que ya está en desuso), creando un halo de misterio. A tono con ese asunto, en una audiencia del Congreso el 13 de noviembre , se planteó que el Gobierno estadounidense podría estar reteniendo información crítica sobre avistamientos de estos fenómenos.

La representante republicana Nancy Mace, que lideró la audiencia, la calificó de "histórica", y difundió un documento que afirma la existencia de un programa secreto de recuperación de datos sobre UAP llamado "Constelación Inmaculada". Asimismo, dijo que no podía revelar los nombres, pero que varias personas en altas esferas se habían opuesto a esta audiencia pública.

Allí estuvo Angel Díaz, EdD, veterano de la Marina de EEUU, tecnólogo y empresario, con un historial de servicios al Departamento de Defensa, experiencia en el ámbito de Ciencia y Tecnología, así como en la transición de tecnología.

Usted participó en la audiencia del Congreso el pasado 13 de noviembre sobre los Unidentified Anomalous Phenomena (UAP, por sus siglas en inglés). ¿Cómo se relaciona con el tema y qué relevancia tiene que haya sido una reunión pública?

Luis Elizondo, el Almirante Tim Gallaudet, PhD y Michael Gold hemos colaborado por varios años en este tema. No quiero entrar en muchos detalles, pero obviamente tengo una relación directa con ellos. Y muchos de los temas de los que se habla es algo que se ha desarrollado por muchos años. Por ejemplo, Tim colabora con un grupo de científicos, ingenieros, personas de negocios, como yo, que trabajamos juntos para informar, en este caso, al Congreso. Y a veces al público, pero es un tema bien sensible, de categoría de clasificación alta, y no es algo que normalmente ponen públicamente. Pero la audiencia fue abierta y Tim me invitó personalmente; él es un profesional, amigo y mentor, que estuvo en la Marina como yo, y que ha tenido experiencias directamente.

Con esa audiencia sobre UAP el Congreso está tratando de entender si hay programas clasificados de los Estados Unidos que están desarrollando esta tecnología. Y si existen, ellos no lo saben. Quiere decir que taxpayers’ money (dinero de los contribuyentes) se está usando para proyectos clasificados que ni el Congreso conoce.

Creo que hay diferentes formas de pensar. Hay personas que apoyan la divulgación completa. Y hay personas que quieren que la información sea controlada y limitada: reconocer la existencia de UAP y entidades no humanas, pero de una manera que salvaguarda información importante y capacidades importantes que nosotros como país, desde una perspectiva de defensa e inteligencia, podemos o no tener. Esa es la parte que apoyo. Lo importante es trabajar juntos para el mejoramiento de nuestra sociedad y nuestro país.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de seguridad que plantean estos avistamientos?

Por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos una capacidad nuclear, pero la información específica, cómo funciona, eso no se sabe. Si aplicas el mismo lente, puedes usarlo para hablar del tema de UAP sin revelar información que pueda dañar a nuestra seguridad. Hay evidencia, tenemos datos (fotos, radares, lecturas de sensores) de que hemos capturado crafts [objetos aéreos] que operan de una manera que nosotros no entendemos.

El señor Luis Elizondo trabajaba en el Pentágono y estuvo involucrado en esa situación. Por ejemplo, el Tic Tac (porque parecía un Tic Tac) era un craft que fue visto navegando del espacio hasta el aire, y hasta el agua. Le llaman un Trans-Medium Craft porque puede, sin resistencia, entrar en diferentes ambientes. En este caso, entró al agua sin resistencia. Es una tecnología que nosotros no entendemos cómo funciona. El tema de propulsión es otro ejemplo: los motores de un avión, de un cohete, la tecnología de la propulsión, no entendemos cómo lo hace.

Desde una perspectiva aerodinámica, hemos visto objetos aéreos que no tienen superficie de control, es decir, ese elemento en el ala de un avión que ayuda a cambiar de dirección. En cuanto a la velocidad a la que se mueven, la habilidad de cambiar de dirección rápidamente, nosotros no tenemos nada, comercial o militar, que tenga esas características. La pregunta es: ¿De quién es? ¿Es de nosotros, un proyecto clasificado de Estados Unidos? El problema más grave para mí es si se trata de tecnología avanzada de nuestros enemigos (Adversarial technology). Lo que más preocupa es la tecnología adversarial. Quiere decir que los chinos, los rusos, por ejemplo, pueden estar entrando en nuestro espacio aéreo sin nosotros saberlo o poderlo controlar. Eso es lo más grave para mí.

El otro tema es que puede ser de origen no humano. Honestamente, nosotros hemos estado observando UAP hace por lo menos 60 años. Si esas entidades hubiesen querido hacernos daño, ya lo sabríamos. A lo mejor están observando lo que estamos haciendo. Lo que me preocupa es que nuestros enemigos hayan desarrollado tecnología de origen no humano. Quiere decir, vamos a suponer que los chinos encontraron un UAP craft y pudieron desarrollar la tecnología con reverse engineer [ingeniería inversa]. Para mí es lo más importante porque mi enfoque profesional es apoyar al Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia.

El Almirante Tim Gallaudet comentó sobre uno de varios incidentes, en el que un objeto no identificado fue observado durante un ejercicio naval. Él mencionó que un correo electrónico con información clave sobre ese avistamiento desapareció de las cuentas involucradas. En la audiencia también se habló de la frustración por la falta de cooperación del Pentágono, argumentando que existe una "cultura de sobreclasificación" que dificulta el acceso público a información crítica. ¿Qué impacto ha tenido esa supresión de información en la confianza del público hacia las instituciones gubernamentales?

La gente quiere saber mucho, no quiere decir que debemos dar esa información. Hay tres o cuatro categorías de personas involucradas en este tema. Están las personas como Jay Stratton, que fue el Senior Executive (el rango más alto) que manejó tres de los programas cuya existencia ahora ha sido desclasificada, enfocados en entender el tema de UAP. Él creó la base para analizar estos fenómenos. Están las personas que han tenido experiencia directa trabajando para el Gobierno, o para un contratista trabajando para o con el Gobierno. Están las personas que en el curso de hacer su trabajo, no necesariamente asociado con el tema, tuvieron una experiencia, como el Almirante Tim Gallaudet.

Tim tenía control administrativo sobre los marineros a bordo del barco de guerra encargados de pronosticar el clima, cuando empezaron a salir todos estos crafts. Él no estaba en ese momento directamente involucrado con nada que tuviera que ver con UAP, pero tuvo una experiencia directa. Luis Elizondo también trabajaba con Stratton, en el mismo programa de UAP.

fenomeno no identificado. Marina de EEUU Captura de pantalla de un video oficial de la Marina de EEUU de un encuentro con un UAP en 2015, tomado a bordo de un avión de combate de la Marina desde el portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt, frente a la costa este, cerca de la costa de Florida. Marina de EEUU

Están las personas que tienen un interés en el tema, científicos, ingenieros. Y están las personas que en realidad han perdido su mente. El problema es que hay personas hablando de cosas que no saben y la mayoría del tiempo es información errónea.

Las personas que están trabajando en el tema, la verdad, no hablan mucho. Porque no pueden, no podemos. Lo más importante son los datos que hemos recogido, porque los datos no mienten. Ahí es donde debemos enfocarnos. Y hay muchos datos, hay años y años de recolección de datos de diferentes formas.

Sabemos que Obama y Trump han dicho que hay que hablar del tema. Y en 2022 se crea la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO por sus siglas en inglés). ¿Qué opina sobre los esfuerzos del Congreso para abordar este tema tan delicado? ¿Cree que los legisladores reciben la información necesaria?

Este es un tema que los dos lados, los republicanos y los demócratas, han trabajado juntos muy bien para desarrollar la comprensión. He hablado con muchos de ellos y ninguno tiene la respuesta. Ellos están tratando de hablar con gente como yo y las personas que estaban en la audiencia, para tratar de entender. Y de hecho ellos crearon la organización AARO. La original fue establecida por Jay Stratton, y recientemente han traído un director nuevo, que tiene una mente abierta. Ellos están trabajando para entender lo que estamos viendo, y usando un framework [sistema] científico para poder entender ese tema. Sé que están trabajando muy duro en eso.

Si hay un programa clasificado que está desarrollando tecnología asociada con UAP, ellos no han encontrado evidencia. Ese es el problema. Por eso es que el Congreso está tan enfocado en entender. Si ellos tienen evidencia, no quiere decir que la información se va a exponer, pero ya saben y pueden manejar el presupuesto y lo que estamos haciendo.

Lo del Congreso es un tema más fácil porque estamos usando taxpayers' dollars y queremos saber cómo ese dinero se está usando. En realidad eso es lo que quieren saber. Y lo que parece es que hay grupos, del Gobierno, o que antes estaban en Gobierno, que han transitado a entidades comerciales, que a lo mejor están desarrollando tecnología capturada y están manteniendo esa información para sí mismos.

En términos de avances tecnológicos, ¿qué áreas podrían beneficiarse más del estudio de tecnologías asociadas a los UAP?

Tengo la tendencia a mirar las cosas con un punto de vista de defensa e inteligencia. Desde esa perspectiva, tener tecnología avanzada que se puede integrar en nuestros sistemas de armas hace a Estados Unidos más poderoso y seguro. Tener esta tecnología es muy ventajoso para el Gobierno. Tener energía sin límites, sistemas de propulsión avanzada que ni siquiera podemos fabricar ahora, tendrá grandes implicaciones para nuestra sociedad. El viaje espacial, el viaje en general sería mucho más rápido y eficaz con combustible. De hecho, estos elementos no usan sistemas de propulsión tradicionales, así que la necesidad de combustible será una cosa del pasado.

Las posibilidades son ilimitadas. Realmente va a impulsar el desarrollo de la raza humana. Si nos tomó 150 años ir de un caballo a los autos, imagina ir de lo que ves hoy a potencialmente viajar a espacios interestelares en unos años. Ese es el tipo de avance exponencial del que estamos hablando. Este tema trasciende múltiples dimensiones de nuestra sociedad. Muchos de nosotros somos personas con fe en Dios y creemos en nuestros conocimientos desde nuestra perspectiva religiosa. Y en muchos de estos libros religiosos que leemos, la inteligencia no humana no está expresada con exceso. Puedes leer entre líneas tal vez. Hay muchos académicos que leen la Biblia y pueden interpretar las cosas de una manera diferente. Y sabemos que en el Antiguo Testamento y en libros más antiguos, en los jeroglíficos y otros textos, hay menciones sobre entidades no humanas visitándonos.

Realmente cambiaría nuestra comprensión de quiénes somos y nuestro lugar en el universo. Creo que nuestra dificultad va a ser navegar los problemas sociales asociados con la divulgación de UAP. Y tal vez sea uno de los principales motivos por los que no se ha divulgado.

Usted mencionó que el término UFO (Unidentified Flying Object) ha derivado en el actual UAP (Unidentified Anomalous Phenomena).

El término se mudó de UFO a UAP. La persona que creó ese término fue Jay Stratton, el director de las tareas de UAP en el Pentágono. UFO es un objeto volador no identificado, pero no todo lo que vemos es un objeto volador. Otro amigo y colega, Dr. Travis Taylor, es el científico principal en la astrofísica en este tema, y ha capturado mucha evidencia. Y lo que la evidencia muestra es que no todo lo que vemos es una aeronave o de naturaleza mecánica. Por ejemplo, hay orbes de energía, es algún tipo de forma consolidada de energía que parece tener una inteligencia no humana. Él es presentador del show de televisión The Skinwalker Ranch, en el History Channel, y captura evidencia asociada con UAP. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la entidad transmitiendo energía RF (de radiofrecuencia) se ha comunicado con los científicos e ingenieros durante varios experimentos.

En mi opinión, pueden ser de otra dimensión, de otra parte del universo, incluso pueden venir de lugares en la Tierra que no entendemos completamente o no hemos explorado. Algunos de los estudios del Almirante Tim Gallaudet (con experiencia como oficial naval y en NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica), se asocian con UAP que se originan del océano. Y como saben, más del 90% de nuestros océanos son inexplorados. Así que hay cosas en nuestra Tierra que viven potencialmente bajo el océano que no entendemos completamente. El tema es muy amplio, hay muchos datos.

Lo que espero es que podamos trabajar de manera colaborativa con el Gobierno para realmente entender los datos, lo que estamos viendo, para beneficiar a la humanidad y proteger a nuestro país de adversarios que pueden tener una comprensión de esta tecnología. Y eso no ha sucedido todavía. Hay mucha fragmentación. Tenemos cuatro o cinco grupos diferentes: las personas que trabajan en ello, las que vieron algo en el curso de su trabajo, hay científicos, investigadores, ingenieros, que tienen un interés en el tema, y hay gente que intenta ganar la atención diciendo todo tipo de cosas, la mayoría de las cuales no pueden ser verdaderas.

El único modo de avanzar en el tema es en conjunto, la academia, la industria y el Gobierno en una manera colaborativa, tan transparente como sea posible, para entender y desarrollar tecnología que puede ser derivada de origen no humano.

¿Qué falta por hacer?

Aparentemente, el Gobierno no ha hecho un muy buen trabajo gestionando el tema. Ellos mismos han participado en campañas de desinformación, personas dentro del Gobierno se han reservado información que puede realmente ayudar a nuestra sociedad y nuestro país. Incluso si lo mantienen desde una perspectiva de defensa y inteligencia, realmente no hemos desarrollado la tecnología que supuestamente está ahí, a la extensión de que se utiliza en esa escala. Entonces han hecho un trabajo pobre en desarrollar este tema desde una perspectiva social, de desarrollo humano, de defensa de la inteligencia. A través de la mayoría de dimensiones asociadas con UAP, no han hecho el mejor trabajo.

Así que, para que avancemos y mantengamos la investigación y la innovación a largo plazo, este tema tiene que moverse del control de Gobierno al sector comercial. La innovación no sucede en el Gobierno, sino en el sector comercial. Necesitamos cambiar. Por supuesto que necesita ser secreto, pero al mismo tiempo tenemos que tomar un enfoque balanceado. ¿Cuál es el punto del secretismo si no puedes usar, explotar o aportar? Cualquier cosa asociada con UAP tiene que transitar del control de Gobierno al control comercial, a las empresas que trabajan para el Gobierno, tal vez, aunque en algunos casos las empresas comerciales no tienen nada que ver con el Gobierno. Ellas ayudarán a acelerar la comprensión de las tecnologías de UAP. Ellas ayudarán a potenciar la seguridad nacional, desarrollarán los métodos que el Gobierno utilizará para la supervisión, el desarrollo, la transición tecnológica. Así que tiene que ser un modelo colaborativo, Gobierno y comercial. Si permanece en el sector del Gobierno, especialmente en un silo que no es colaborativo con otras entidades comerciales, será muy difícil para nosotros avanzar.

