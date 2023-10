"Israel está en guerra": Palestinos asesinan y secuestran a civiles israelíes

Prácticamente 50 años antes, en la misma fecha, un ataque a gran escala de Egipto y Siria, durante el día más sagrado judío, se convirtió rápidamente en un desastre para un ejército israelí que no estaba preparado.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel estaba “en guerra" y pidió la movilización masiva de los reservistas del ejército.

Infiltración sin precedentes

Hamás afirmó que sus combatientes habían tomado cautivos a varios israelíes en el enclave, y publicó videos horripilantes de extremistas arrastrando por el suelo a soldados ensangrentados y de pie sobre cadáveres, algunos de ellos en ropa interior. Dijo que entre los cautivos se encontraban altos oficiales militares israelíes.

Los funcionarios de Hamás citaron fuentes de tensión latentes desde hace mucho tiempo entre Israel y los palestinos, incluida la disputa en torno al delicado complejo de la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, un sitio sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos y sigue siendo el corazón emocional del conflicto palestino-israelí. Los reclamos contradictorios sobre el sitio, que los judíos llaman Monte del Templo, han desembocado en violencia anteriormente, incluida una sangrienta guerra de 11 días entre Israel y Hamás en 2021.

En los últimos años, los nacionalistas religiosos israelíes —como Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional— han incrementado sus visitas al complejo. La semana pasada, durante Sucot, el festival de la cosecha judía, cientos de judíos ultraortodoxos y activistas israelíes visitaron el lugar, lo que provocó la condena de Hamás y acusaciones de que los judíos oraban allí en violación del acuerdo de status quo.

Las declaraciones de Hamás también han citado la expansión de los asentamientos judíos en tierras que los palestinos reclaman para un futuro Estado y las acciones de Ben-Gvir para endurecer las restricciones a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Postura de Estados Unidos

Estados Unidos condenó "inequívocamente" este sábado el ataque de "terroristas de Hamás" contra Israel y aseguró que garantizará que su aliado clave tenga "lo que necesite para defenderse". En la madrugada del sábado la organización palestina Hamás lanzó un ataque aéreo, marítimo y terrestre contra Israel.

El presidente Joe Biden fue informado sobre "los horribles ataques terroristas de Hamás en Israel", dijo la Casa Blanca. La Casa Blanca añadió que el mandatario se mantiene en estrecho contacto con sus socios israelíes a medida que se desarrolla la situación.

"Estados Unidos condena inequívocamente los ataques injustificados de los terroristas de Hamás contra civiles israelíes", dijo por su parte en un comunicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, y añadió que "nunca hay justificación para el terrorismo".

israel ataque 7 octubre 2023 - ap Palestinos ondean una bandera nacional y celebran junto a un taque de Israel destruido en la valla fronteriza que separa la Franja de Gaza de Israel, al este de Khan Younis, el 7 de octubre de 2023. AP/Yousef Masoud

Proteger a Israel del terrorismo

Israel se declaró en guerra con Hamás tras el ataque sorpresa desde la bloqueada Franja de Gaza.

"Apoyamos firmemente al gobierno y al pueblo de Israel y expresamos nuestras condolencias por las vidas israelíes perdidas en estos ataques", dijo Watson.

soldados de israel toman posiciones - afp Los soldados israelíes toman una posición en la ciudad norteña de Metula, en la frontera con el Líbano, el 7 de octubre de 2023, mientras los manifestantes se reúnen en el lado libanés. JALAA MAREY / AFP

"Nuestro compromiso con el derecho de Israel a defenderse sigue siendo inquebrantable", dijo a su vez el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un comunicado y añadió que trabajará "para garantizar que Israel tenga lo que necesite para defenderse y proteger a los civiles de la violencia y el terrorismo indiscriminados".

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, habló con el asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi, y permanecerán en estrecho contacto, según el comunicado.

Al menos 40 personas murieron este sábado en Israel en los enfrentamientos con milicianos palestinos del movimiento Hamás, indicaron en un nuevo balance los servicios israelíes de emergencias.

Postura de la ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el sábado a la comunidad internacional a realizar "esfuerzos diplomáticos para evitar una ampliación de la conflagración" entre Israel y Hamás.

En un comunicado, Guterres "condena en los términos más firmes el ataque de esta mañana de Hamás contra ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza y en el centro de Israel", manifiesta su "profunda preocupación por la población civil y llama a la mayor moderación" a las partes enfrentadas.

Declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos

Los Estados Unidos condenan inequívocamente los atroces ataques de los terroristas de Hamas contra Israel, incluidos civiles y comunidades civiles. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo. Nos solidarizamos con el gobierno y el pueblo de Israel y expresamos nuestras condolencias por las vidas israelíes perdidas en estos ataques. Seguiremos en estrecho contacto con nuestros socios israelíes. Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse.

Las víctimas del conflicto

La ciudad de Sderot, en el extremo sur de Israel, prácticamente la ciudad escudo del estado judío, este 7 de octubre se convirtió en escenario de un brutal ataque perpetrado por las fuerzas terroristas que operan del otro lado de la Franja de Gaza.

muertos en Israel tras ataque palestino - afp Los cuerpos de civiles muertos en un ataque militante palestino se encuentran en una carretera principal de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. BAZ RATNER/AFP

Por aire mar y tierra se produjo la escalada que ha dejado civiles muertos del lado israelí, resultado del ataque de extremistas militantes palestinos.

víctimas en Israel tras ataque de Hamás - afp Cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, Israel, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. Oren ZIV / AFP

Israel confirma que Hamás tomó rehenes civiles y militares

El Ejército de Israel confirmó que el movimiento islamista palestino Hamás ha tomado como rehenes a varios civiles y militares durante la incursión de sus milicias en las zonas del sur del país fronterizas con la Franja de Gaza.

Los militares corroboran así los anuncios realizados en las últimas horas tanto por Hamás como por las milicias de Yihad Islámica. Fuentes de seguridad estiman que hay al menos medio centenar de civiles y militares en manos de ambos grupos.

En declaraciones recogidas por el portal Walla, un portavoz informó sobre "al menos dos situaciones con rehenes, todavía en curso", en dos localidades cerca de la frontera "que comprenden a múltiples rehenes".

Horas antes, fuentes de Al Yazira precisaban las fuerzas israelíes han rodeado dos viviendas el asentamiento de Ofakim y en el kibutz de Beeri, donde milicias de Hamás también mantendrían retenidos a medio centenar de rehenes. Fuentes del diario israelí 'Haaretz' corroboran esta información e indican que las negociaciones para su liberación ya han comenzado.

Por su parte, el portavoz de Yihad Islámica Daud Shibab dijo que "todos los cautivos en manos de las organizaciones de la resistencia palestina" solo serán liberados a cambio de "todos los prisioneros que hay en las cárceles israelíes", según un comunicado recogido por Haaretz. Ahora mismo, y según la ONG B'Tselem, hay unos 4.500 presos palestinos en cárceles israelíes.

"Tal y como saben los israelíes desde hoy que todo enfrentamiento tiene un coste. Ahora sabrán que cada liberación por nuestra parte conllevará un precio", avisó el portavoz.

Un vocero de Hamás dice que tienen cautivos a decenas de soldados israelíes, informó AP.

Trump acusa a Biden de financiar el ataque de Hamás contra Israel

El expresidente de Estados Unidos y gran favorito republicano a la Presidencia Donald Trump se lamentó por que fondos fiscales estadounidenses "hayan ayudado a financiar estos ataques, que según varias informaciones provienen de la Administración Biden", ha denunciado.

"Trajimos tanta paz a Oriente Próximo con los Acuerdos de Abraham... solo para ver cómo Biden los va mermando a un ritmo más rápido de lo que nadie podría creer. Ahí vamos otra vez", reprochó. "Trajimos tanta paz a Oriente Próximo con los Acuerdos de Abraham... solo para ver cómo Biden los va mermando a un ritmo más rápido de lo que nadie podría creer. Ahí vamos otra vez", reprochó.

"Esos ataques son una pena. Israel tiene todo el derecho a defenderse con fuerza aplastante. Por desgracia, los dólares de los contribuyentes estadounidenses han ayudado a financiar estos ataques y muchos medios dicen que vienen de la Administración Biden", ha denunciado.

Trump durante su mandato eliminó prácticamente por completo la ayuda económica estadounidense a las instituciones palestinas, mientras que Biden ha recuperado parte de la financiación.

Biden anunció en 2021 ayudas por 200 millones de dólares y al año siguiente informó de 316 millones más, en su gran mayoría destinada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano en alerta

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) incrementó su nivel de alerta ante el estallido este sábado de una nueva guerra en Gaza que podría extenderse al país vecino, de por sí escenario en las últimas semanas de altísimas tensiones entre facciones palestinas en el campo de refugiados de Ain al Hilweh, el más grande del país.

El portavoz de la FINUL, Andrea Tenenti, confirmó al 'L'Orient le Jour' el despliegue de "personal adicional sobre el terreno" así como de un refuerzo de su defensa antimisiles "para evitar cualquier lanzamiento de misiles entre los dos países".

El portavoz aseguró que la FINUL está especialmente centrada en la situación en la Línea Azul, la demarcación entre Líbano e Israel establecida por Naciones Unidas hace 20 años, para evitar cualquier conato de tensión.

"Nuestro objetivo como fuerza de paz es evitar cualquier escalada entre las dos partes y así evitar las consecuencias devastadoras que esto podría tener en las poblaciones que viven en estas zonas", ha declarado el portavoz.

De igual modo, Tenenti confirmó que la FINUL ha abierto una línea de urgencia "en contacto permanente con el Ejército israelí y el Ejército libanés para evitar cualquier malentendido".

Hace unas horas, fuentes de seguridad israelíes informaban de un presunto intento de incursión de milicianos de Hezbolá en motocicleta en el norte de Israel pero un portavoz militar hebreo ha asegurado que el incidente no ha tenido más trascendencia tras ser repelido por los militares.

Cabe recordar que el campamento de refugiados de Ain al Hilweh se ha visto sacudido por la violencia en el marco de una serie de operaciones lanzadas por Al Fatá, que controla el lugar, contra grupos islamistas ajenos a Hamás culpados de la muerte en julio de un destacado comandante de Al Fatá en Ain al Hilweh.

En el campamento, levantado en 1948 para acoger a palestinos huidos de sus hogares tras la creación del Estado de Israel, están inscritos más de 47.000 refugiados palestinos, a los que se han unido varios miles más que han huido del conflicto armado en Siria. En Líbano, hay cerca de 488.000 palestinos registrados en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Alemania ve riesgo de "escalada regional" tras ataque de Hamás contra Israel

El ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel amenaza con provocar una "escalada" en Medio Oriente, advirtió el sábado la ministra alemana de Relaciones Exteriores, que teme que "otros" actores se sumen a la ofensiva lanzada desde la Franja de Gaza.

"El terrorismo de Hamás ha alejado una vez más a la región de la paz", lamentó la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, en un comunicado.

Brasil convoca reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno brasileño, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, anunció la convocatoria de una sesión de urgencia del organismo para abordar la guerra desatada en la Franja de Gaza.

"Brasil lamenta que en 2023, 30º aniversario de los Acuerdos de Paz de Oslo, se observe un grave deterioro de la situación de seguridad entre Israel y Palestina. En calidad de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil convocará una reunión de emergencia del órgano", publicó la Presidencia brasileña.

La sesión será el domingo, según fuentes diplomáticas citadas por el portal de noticias brasileño AOL. Brasil ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad durante todo el mes de octubre.

Por otra parte, la Presidencia brasileña condenó "los bombardeos y ataques terrestres lanzados contra Israel desde la Franja de Gaza". "Reiteramos que no hay justificación para el recurso a la violencia, sobre todo contra civiles (pero), exhortamos a todas las partes a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de la situación".

El propio Lula expresó su "conmoción" por los "ataques terroristas" contra civiles israelíes y ha condenado "el terrorismo en todas sus formas". "Brasil no escatimará esfuerzos para evitar la escalada del conflicto", aseguró.

Lapid ofrece a Netanyahu formar un gobierno de unidad en Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ofreció al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, la formación de un gobierno de unidad en respuesta al ataque de las milicias de Hamás de este sábado, que se han saldado por el momento con un centenar de israelíes muertos y decenas secuestrados.

"Le he dicho a Netanyahu que estoy dispuesto a formar un gobierno de emergencia con él" para "supervisar la difícil, compleja y prolongada campaña que tenemos por delante", apuntó, recoge el diario israelí 'Haaretz'.

Netanyahu "sabe que con la composición extremista y disfuncional del actual gabinete es imposible hacer la guerra" y por ello defiende la necesidad de "una clase política profesional, experimentada y responsable", ha argumentado Lapid.

"Ante esta emergencia estoy dispuesto a dejar de lado las diferencias y formar con él un gobierno de emergencia profesional y limitado (...). No me cabe duda de que el exministro de Defensa Benny Gantz también se uniría este gobierno", señaló.

Con esta decisión "dejaremos claro a nuestros enemigos que la mayoría absoluta de los ciudadanos de Israel apoyan a las Fuerzas Armadas y al estamento militar". "Vamos a dejar claro al mundo, a nivel internacional, que el pueblo de Israel se une y permanece unido si hay amenazas".

Previamente, los líderes de los partidos de la oposición con representación parlamentaria publicaron una declaración para expresar su pleno apoyo al Ejército israelí y pidiendo a la comunidad internacional que condene estos ataques.

"En días como este no hay oposición ni coalición en Israel. Estamos unidos contra el terrorismo", han subrayado, al tiempo que han pedido golpear con "puño fuerte y decidido" a las milicias palestinas. "Es necesario movilizar a la comunidad internacional contra el terrorismo", prosigue el documento, recogido por el diario 'The Times of Israel'.

"Pedimos a los ciudadanos que obedezcan las directrices del Frente Interior, que se cuiden y así poder vencer juntos al terrorismo", han señalado.

El texto está suscrito por el líder del partido Yesh Atid y líder opositor, Yair Lapid; el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz; el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, y el líder del Partido Laborista, Merav Michaeli.

