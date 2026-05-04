martes 5  de  mayo 2026
Narcotráfico

Juez federal niega la extradición de "El Chapo" Guzmán a México

Guzmán recalcó que lleva más de tres años "luchando" para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso

En este dibujo hecho en una sala de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, el miércoles 17 de julio del 2019, Joaquín El Chapo Guzmán, a la derecha, lee un documento, junto a un intérprete, minutos antes de ser sentenciado a cadena perpetua.

En este dibujo hecho en una sala de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, el miércoles 17 de julio del 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán, a la derecha, lee un documento, junto a un intérprete, minutos antes de ser sentenciado a cadena perpetua.

Elizabeth Williams
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El juez federal Brian Cogan, que condenó a Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados”, aseguró Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en un escrito, después de que el Chapo le enviara cinco cartas con diferentes peticiones en las últimas dos semanas.

Lee además
Captura de pantalla de un video difundido por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) del Gobierno de México durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 30 de octubre de 2019, que muestra el momento de la detención del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín Chapo Guzmán, el 17 de octubre de 2019. Ovidio Guzmán.
EEUU

Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', se declara culpable por narcotráfico en una corte de Chicago
Captura de pantalla de un video difundido por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) del Gobierno de México durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 30 de octubre de 2019, que muestra el momento de la detención del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín Chapo Guzmán, el 17 de octubre de 2019. Ovidio Guzmán.
NARCOTRÁFICO

El hijo de "El Chapo" abandona la cárcel y se acoge a protección de testigos para colaborar con EEUU

El pasado 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, envió una carta manuscrita en inglés a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México.

El mexicano Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', ha vuelto a pedir a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 de delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte.

El 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de EE.UU. en su caso, ya que, según él, "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn".

Del mismo modo, solicitó su expediente judicial "para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal".

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad", subrayó.

¿Nuevo juicio?

Además, recalcó que lleva más de tres años "luchando" para que la corte acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso.

En 2019, 'El Chapo' fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en EEUU.

En concreto, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

En otra carta publicada el 17 de abril, Guzmán, que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, ya pidió al tribunal "una cláusula de extradición" para regresar a México y acusó al juez del caso, Brian Cogan, "de abusar de la política judicial" y basarse en lo que él considera "pruebas inexactas".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de Chicago

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Cofundador de OpenAI bajo fuego en juicio por demanda de Musk

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Helicópteros AH-64 Apaches sobrevuelan el Estrecho de Ormuz garantizando el tráfico de buques. 
Conflicto

Destructores de EEUU ingresan al Golfo para escoltar buques

Imagen genérica de un crucero en el mar. 
SANIDAD

Alerta por posible foco de hantavirus en crucero que lleva 149 personas, ya hay tres fallecidos

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto

EEUU desmiente ataque iraní a su buque; se eleva la tensión en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua

Vehículos en Cuba. Imagen referencial. 
SUCESOS

Accidente de tránsito en el centro de Cuba deja, al menos, 47 heridos y un muerto

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
Política

Brasil confirma la visita oficial de Lula a Trump en medio de tensiones diplomáticas con EEUU

Te puede interesar

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Corredor comercial

EEUU afirma que buques de 87 países están afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
ELECCIONES

DeSantis firma y promulga el nuevo mapa electoral de Florida

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto

EEUU desmiente ataque iraní a su buque; se eleva la tensión en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua