Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

Muchos llegaron uniformados, con sus insignias de alas aun visibles, en una jornada marcada por la despedida.

En la reunión participaron alrededor de 300 exempleados entre ellos directivos, pilotos, agentes de puertas de embarques, servicios de tripulación y tripulantes de cabina.

Personal que recientemente fue desvinculado se reunieron espontáneamente, buscando apoyo y respuestas ante la incertidumbre.

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.

DANIA BEACH. - Frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en 2800 Executive Way, el ambiente este lunes reflejaba desconcierto y preocupación. DIARIO LAS AMÉRICAS estuvo en el lugar tras el anuncio realizado en la madrugada del sábado 2 de mayo, cuando la aerolínea puso fin inmediato a sus operaciones y canceló todos sus vuelos, una decisión que provocó congestión en aeropuertos durante el fin de semana, según evidencian imágenes difundidas en redes sociales, y un contraste marcado en la actividad al día siguiente.

No era una manifestación organizada, sino un encuentro espontáneo entre quienes, hasta hace muy poco, formaban parte de la operación diaria y ahora enfrentan un escenario incierto.

Muchos de los que llegaron no solo buscaban respuestas. También se reunieron para despedirse. Entre conversaciones, recuerdos y abrazos, compartían historias de años dentro de la aerolínea. Algunos hablaban de trayectorias completas construidas allí, de compañeros que se convirtieron en familia y de una rutina que, de un día para otro, desapareció.

DESPEDIDA SPIRIT En la reunión participaron alrededor de 300 exempleados entre ellos directivos, pilotos, agentes de puertas de embarques, servicios de tripulación y tripulantes de cabina. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre ellos estaba Alejandro López, quien se desempeñaba como sobrecargo y aún intentaba asimilar lo ocurrido.

“No me lo esperaba. Uno siempre piensa que estas cosas pasan en otras compañías y no va a ocurrir en la tuya. Recibí la noticia y fue como si todo se detuviera. Tantos años de trabajo, de esfuerzo, y de repente te quedas sin nada. Nunca imaginé pasar por algo así”, expresó.

Ahora, dice, el reto es continuar adelante con la expectativa de que otra aerolínea valore su experiencia y su trayectoria en una profesión que, asegura, le apasiona profundamente.

La situación se traduce en una urgencia concreta: ingresos detenidos frente a obligaciones que no se detienen. En una región donde el costo de vida se mantiene elevado, el margen de reacción es limitado para muchos de los afectados.

Hasta finales de 2025 y de acuerdo con datos oficiales la aerolínea contaba con aproximadamente 17,000 empleados a nivel nacional, con una presencia significativa en el sur de Florida, especialmente en el entorno del Aereopuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), uno de sus principales centros de operación, donde se concentraba una parte relevante de su personal y con impacto también en rutas desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Para varios de los trabajadores, la prioridad ahora es mantenerse dentro del sector. La expectativa compartida es encontrar una nueva oportunidad en la industria aérea, donde han desarrollado su carrera profesional.

Reacciones y cuestionamientos

El efecto también se ha reflejado fuera del lugar. En redes sociales, personas vinculadas han cuestionado la forma en que se manejó el final.

Yasmani Díaz, quien trabajaba en la empresa, señaló en un post en su cuenta de Instagram que la marca fue “tapada como si nunca hubiera existido”, en referencia a imágenes donde el nombre era cubierto frente a los presentes.

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En su publicación, también expresó frustración por la manera en que terminó todo. “No era solo un trabajo, era parte de nuestras vidas. Merecíamos al menos un cierre claro”, señaló.

Sus palabras reflejan un sentir que también se percibía en Dania Beach, donde más allá del anuncio, lo que pesa es cómo se dio el desenlace.

Además, sus declaraciones apuntan a una preocupación más amplia sobre la falta de comunicación y la ausencia de una salida más ordenada para quienes formaron parte de la operación.

Factores detrás del colapso

Fundada en 1983 como Charter One, la aerolínea evolucionó en los años 90 hasta consolidarse como una de las principales aerolíneas de tarifas económicas en Estados Unidos.

El fin de operaciones ocurre en medio de presiones acumuladas dentro de la aviación comercial. Entre los factores señalados se encuentran el aumento en los costos del combustible, la competencia en el segmento de bajo costo y decisiones regulatorias que bloquearon la posible adquisición de la aerolínea por parte de JetBlue.

Esa transacción fue detenida tras un proceso impulsado por el Departamento de Justicia durante la administración del expresidente Joe Biden, con el respaldo de figuras demócratas como la senadora Elizabeth Warren, quienes argumentaron preocupaciones antimonopolio.

DESPEDIDA SPIRIT Muchos llegaron uniformados, con sus insignias de alas aun visibles, en una jornada marcada por la despedida. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El candidato republicano a gobernador de Florida, James Fishback, atribuyó a esa decisión parte de la responsabilidad del desenlace.

Por su parte el analista político Alex Penales, apunto a factores estructurales del mercado como determinantes en la crisis.

En el lugar, esa explicación quedaba lejos de lo que se vivía frente al edificio principal. Muchos de los asistentes permanecían uniformados, con la insignia de alas aún visible; no porque hubiera un turno que cumplir, sino como parte de una jornada que marcaba el final de una etapa.

A esa escena se sumaban inquietudes más concretas. Varios de los presentes comentaban que la cancelación de los seguros médicos se produjo el mismo 2 de mayo, mientras persistían dudas sobre el pago de salarios pendientes y beneficios acumulados.

También surgían preguntas sobre el futuro inmediato. Algunos señalaban que, pese a los anuncios de apoyo a pasajeros por parte de otras aerolíneas, las opciones laborales no se han materializado con la misma rapidez para la tripulación. Incluso, casos de postulaciones rechazadas en homólogas como Frontier Airlines comenzaban a circular entre quienes buscaban reinsertarse en el sector.

Entre los presentes, además, trascendían comentarios sobre posibles gestiones legales, en medio de llamados a una revisión de lo ocurrido.

Aun así, entre ellos se entendía que aunque es difícil de creer, la transición no será inmediata y el desafío ahora no es explicar lo ocurrido, sino encontrar una salida.