EEUU

El hijo de 'El Chapo' Guzmán se declara culpable tras llegar a un acuerdo en un tribunal de Chicago

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde y cambió su declaración anterior en el caso

Imágenes proporcionadas por el Departamento de Estado estadounidense muestran a Ismael "El Mayo" Zambada, un histórico líder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de quien dirigió la organización, Joaquín "El Chapo" Guzmán, detenidos el jueves 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas.

Imágenes proporcionadas por el Departamento de Estado estadounidense muestran a Ismael "El Mayo" Zambada, un histórico líder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de quien dirigió la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenidos el jueves 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas. 

Departamento de Estado de EEUU, vía AP
Una vista del Tribunal de los Estados Unidos Everett McKinley Dirksen, donde Joaquín Guzmán López, hijo del condenado narcotraficante mexicano 'El Chapo' Guzmán, se presenta a una audiencia de cambio de declaración en su caso de tráfico de drogas, en Chicago, Illinois, el 1 de diciembre de 2025.

Una vista del Tribunal de los Estados Unidos Everett McKinley Dirksen, donde Joaquín Guzmán López, hijo del condenado narcotraficante mexicano 'El Chapo' Guzmán, se presenta a una audiencia de cambio de declaración en su caso de tráfico de drogas, en Chicago, Illinois, el 1 de diciembre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHICAGO — Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró este lunes culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, informaron medios locales.

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde y cambió su declaración anterior en el caso, según el Chicago Tribune.

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes
Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU
ECONOMÍA

Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

La justicia estadounidense lo acusa de haber formado con sus tres hermanos la facción del cartel conocida como "Los Chapitos".

Ese grupo retomó las actividades del "Chapo", condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

La policía detuvo a Guzmán López, de 39 años, después de que aterrizara en Texas en una avioneta con el cofundador del cartel, Ismael "el Mayo" Zambada.

Colaboración

Al declararse culpable, Guzmán López confirmó por primera vez que había engañado a Zambada para secuestrarlo, diciéndole que necesitaba ayuda para resolver una disputa, indicó el Chicago Tribune.

El hijo del "Chapo" admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, "con la esperanza" de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, añadió el diario.

Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio.

Pena inferior

Pero el fiscal federal adjunto Andrew Erskine señaló que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López, los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, de acuerdo con el periódico.

Su hermano, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cargos similares en Nueva York el pasado mes de julio.

Tras el arresto de Zambada, de 77 años, y de Guzmán López, se han multiplicado los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la facción del veterano capo por el control del cartel de Sinaloa.

La guerra interna ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos en los últimos años.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

