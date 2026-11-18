Miembros del Tren de Aragua fueron arrestados por el ICE en 2025.

MIAMI. - En su avance contra el crimen organizado trasnacional, la justicia de EEUU condenó a un miembro de la organización criminal venezolana Tren de Aragua como uno de los responsables de un asalto domiciliario y secuestro violento en 2024, y que el fiscal federal del Distrito Norte de Texas , Ryan Raybould, calificó de aterrador.

El venezolano identificado como Wilmer Jesús Colmenares-González, de 27 años, fue sentenciado a 20 años de prisión por organizar los delitos en cadena que incluye el robo armado contra una mujer residenciada en Dallas, Texas hace dos años, informó el fiscal.

SEGURIDAD Paraguay incorpora al Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha en lista de terroristas

Colmenares-González aparece como el primer integrante de la banda en recibir pena de prisión por este caso, en el cual participaron también otras cuatro personas a las que las autoridades judiciales vinculan con la organización designada terrorista extranjera por el Departamento de Estado en 2025.

Tren de Aragua en Texas

Según la información suministrada por la fiscalía, Colmenares-González y los otros cuatro hombres, la noche del 21 de septiembre de 2024, sometieron a la mujer en su residencia con un arma de fuego y además la golpearon y amenazaron con armas blancas para dedicarse a robar joyas y dinero.

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron a la víctima con cortarle los dedos si no revelaba dónde guardaba su caja fuerte, según las informaciones.

La mujer, que fue encontrada atada dentro de uno de los baños de su residencia por la policía, necesitó años de tratamiento psiquiátrico debido al shock postraumático como consecuencia del ataque y “todavía presenta importantes secuelas emocionales”, se dijo.

Colmenares-González y el resto de los sospechosos fueron detenidos, tras una exhaustiva investigación, y reconoció su participación en la trata de personas en Venezuela, antes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según señalaron las autoridades.

Negocio con migrantes desde Venezuela

Esa actividad delictiva fue utilizada por el Tren de Aragua con migrantes venezolanos para ingresar irregularmente en países de América Latina y posteriormente a EEUU, desde su salida de Venezuela durante la crisis humanitaria entre 2016 y 2017.

Por este caso también fueron detenidos Yean Brayhan Torrealba-Sanabria, Carlos Alberto Martínez-Silva y Manuel Hernández-Hernández, luego de un incidente violento en un apartamento de Irving, cerca de Dallas-Fort Worth, en octubre de 2024.

Los tres se encuentran a la espera de juicio por cargos de secuestro agravado, se informó, mientras que un quinto sospechoso no ha sido identificado por las autoridades.

El Tren de Aragua, que surgió de una cárcel en el centro de Venezuela, extendió sus operaciones, pero sus principales integrantes han sido arrestados. El líder principal el "Niño" Guerrero habría resultado muerto en un ataque militar apoyado por EEUU, en el estado Bolívar, pero su cuerpo nunca ha sido localizado.

FUENTE: Con información agencias, albertonews.com