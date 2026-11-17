MIAMI.- Celia Cruz vuelve a marcar un hito en la historia de la música latina. Más de dos décadas después de su fallecimiento, la legendaria cantante cubana ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll (Rock & Roll Hall of Fame), durante la ceremonia de incorporación de la generación 2026, celebrada el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

La artista fue distinguida en la categoría de Influencia Musical (Musical Influence Award), que reconoce a figuras que han dejado una huella significativa en la evolución de la música y han inspirado a otras generaciones. Su incorporación representa un acontecimiento especialmente significativo por tratarse de una intérprete cuya carrera se desarrolló en español.

Omer Pardillo-Cid, albacea del legado de la cantante y quien fue su representante durante años, destacó precisamente ese aspecto como uno de los mayores valores del homenaje. También aclaró que la distinción no reconoce a Celia Cruz como exponente del rock, sino el alcance de su contribución a la música más allá de los géneros.

“La importancia que tiene es que Celia hizo la carrera completamente en español. Es un premio a la influencia que ella tuvo en la música universal. Hay gente que piensa que se lo están dando por rock, pero no se lo están dando por rock. Se lo están dando a una artista que tuvo una influencia y un legado en la música universal”, explicó Pardillo-Cid a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El albacea considera que el reconocimiento tiene una dimensión que trasciende la trayectoria individual de la artista, pues también representa un avance para la visibilidad del idioma español dentro de las instituciones que celebran la historia de la música popular.

“La importancia para mí, y para muchos hispanos, es que su carrera fue hecha completamente en español. Celia, aunque no esté con nosotros, sigue aportando para que nuestro idioma sea reconocido”, afirmó.

Pardillo-Cid también respondió a quienes cuestionan que la cantante forme parte de una institución dedicada al rock. Según explicó, la categoría en la que fue reconocida deja claro que su incorporación responde a su influencia musical y no a que haya interpretado ese género.

“Los puristas roqueros obviamente dicen que ella no cantó rock, pero es que se trata de un premio a la influencia en la música. No le están dando el premio por haber sido roquera”, puntualizó.

Un legado que permanece

La incorporación de Celia Cruz también se refleja en una exposición del museo del Rock & Roll Hall of Fame, donde se exhiben algunas de sus pertenencias y piezas representativas de su imagen artística, entre ellas pelucas, zapatos y vestidos.

Según Pardillo-Cid, la muestra tendrá una duración de tres años, aunque dos objetos permanecerán en la colección del museo: el vestido naranja con el que la cantante apareció en el videoclip de La negra tiene tumbao y una de las pelucas que utilizó durante esa producción.

Las demás piezas exhibidas regresarán posteriormente al patrimonio de la artista, mientras que el vestido y la peluca pasarán a formar parte definitiva de la colección de la institución. La presencia de estos objetos permitirá acercar a los visitantes a una faceta visual y escénica de una intérprete cuya colorida y alegra personalidad fueron parte esencial de su identidad.

Otros reconocimientos

Para Pardillo-Cid, este homenaje se suma a otros que han mantenido vigente la memoria de la cantante, entre ellos la emisión de una moneda estadounidense con su imagen y la creación de una Barbie inspirada en ella. El albacea considera que estos reconocimientos reflejan la dimensión cultural que alcanzó una artista que, sin ocupar cargos políticos ni haber nacido en Estados Unidos, se convirtió en una figura representativa de la cultura latina en ese país.

“Yo creo que, entre la moneda y esto, no sé qué más pudiéramos pedir. Son unos hitos tan importantes”, comentó, al tiempo que destacó el significado de que la imagen de Celia Cruz aparezca en una moneda estadounidense.

Nacida en La Habana, Cuba, Celia Cruz construyó una carrera internacional que comenzó junto a la Sonora Matancera y continuó con una exitosa trayectoria como solista y colaboraciones con destacadas figuras de la música afrocaribeña. Su voz, su energía sobre el escenario y su carisma la convirtieron en la Reina de la Salsa.

Canciones como Quimbara, La vida es un carnaval y La negra tiene tumbao siguen formando parte del repertorio popular de distintas generaciones. Su inconfundible ¡Azúcar! trascendió el ámbito musical para convertirse en una expresión asociada a su identidad y al orgullo latino.

Con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll y la incorporación permanente de algunas de sus piezas al museo, la Reina de la Salsa suma otro capítulo a una historia que continúa creciendo después de su muerte. Su legado no solo permanece en sus grabaciones y presentaciones, sino también en el reconocimiento de un gremio que celebra su influencia en la música universal.

Recientemente se anunció que habrá un parque en Miami inspirado en la Guarachera de Cuba. También se proclamó en Miami Beach el 4 de noviembre como el Día de Celia Cruz.

"Tenía apenas 17 años cuando comencé a trabajar con Celia y, con el paso del tiempo, tuve el privilegio de convertirme en su representante. Durante todos esos años fui testigo de la inmensa alegría que sentía al compartir su música con el mundo y del amor tan especial que siempre tuvo por su público. Hoy me llena de orgullo escuchar su nombre entre los artistas que han marcado para siempre la historia de la música popular. Este reconocimiento es un testimonio de su grandeza y de un legado que continúa creciendo con el tiempo. ¡Cómo me gustaría que estuviera aquí para recibir una vez más el cariño y los aplausos del público! Sé que estaría profundamente emocionada. ¡Azúcar!", expresó Omer Pardillo-Cid.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll será trasmitida el 8 de diciembre por ABC y se podrá ver por Disney+ y Hulu.