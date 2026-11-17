¿Una ola de ciberataques a nivel global?... La red de comunicación interna de la agencia de inteligencia estadounidense encargada de la defensa cibernética, la NSA, estaba fuera de servicio este martes, informaron medios de prensa estadounidenses.

La cadena CNN citó a seis fuentes conocedoras del caso y afirmó que, hasta el momento, no hay indicios de un ciberataque , en el último fallo técnico que afecta a Estados Unidos en pocos días.

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The Wall Street Journal citó a una fuente cercana que explica que la NSA estaba llevando a cabo una actualización de software y que no había indicios de hackeo.

La red de comunicación en cuestión, denominada NSA Net, es utilizada por los empleados de la agencia de inteligencia para intercambiar información clasificada a nivel interno.

Este fallo se produce tras una semana en la que se han registrado una serie de importantes averías técnicas, como la caída global de algunos servicios de Microsoft, la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos y la alteración de servicios bancarios de este país.

¿Ola de ciberataques a nivel global?

Sin embargo, no parece casualidad y las justificaciones que se han dado a la prensa se hacen menos creíbles a medida que suceden nuevos eventos como los de hoy.

También se supo este martes que casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple

Hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.

"La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque.

FUENTE: Con información de AFP.