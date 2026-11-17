El comisionado Keon Hardemon, de 43 años, fue elegido este martes por unanimidad presidente de la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade

El comisionado Keon Hardemon electo como presidente de la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade (derecha) y el vicepresidente a Juan Carlos Bermúdez.

MIAMI. -El comisionado Keon Hardemon, de 43 años, fue elegido este martes por unanimidad presidente de la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade, tras la propuesta del comisionado Oliver Gilbert III, del Distrito 1. La Comisión eligió como vicepresidente a Juan Carlos Bermúdez.

Hardemon, que representa al Distrito 3, reemplaza a Anthony Rodriguez, que termina su mandato de dos años como presidente. En los días previos se daba por hecho que la presidencia se decidiría en una votación reñida entre Hardemon y la comisionada Danielle Cohen Higgins, del Distrito 8. Al final, la propuesta de Gilbert unió a toda la Comisión.

Dos años al frente

La presidencia dura dos años. Hardemon asumió como comisionado el 17 de noviembre de 2020 y su mandato actual termina el 21 de noviembre de 2028, por lo que dirigirá la Comisión durante sus dos últimos años en el cargo. Los comisionados tienen un límite de dos mandatos consecutivos de cuatro años.

Qué hace el presidente

El presidente dirige todas las reuniones de la Junta de Comisionados del Condado y nombra a los presidentes, vicepresidentes y miembros de todos los comités. Desde ese puesto organiza la agenda legislativa del condado e influye en cómo avanzan los asuntos en County Hall y en qué comisionados supervisan cada departamento.

Hijo de Liberty City

Hardemon nació y se crió en Liberty City, el barrio que hoy forma parte de su distrito. Proviene de una de las familias con más tradición política de esa comunidad. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Florida A&M. Trabajó en la farmacéutica Pfizer antes de estudiar Derecho en la Universidad de Miami. Luego fue defensor público adjunto en la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade.

Con 30 años ganó en 2013 el escaño del Distrito 5 de la Comisión de la Ciudad de Miami frente al reverendo Richard P. Dunn II. Así se convirtió en el comisionado más joven desde que se crearon los distritos uninominales. Presidió la Comisión de la Ciudad cuatro veces, más que ningún otro presidente. También presidió la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA) de Southeast Overtown/Park West.

En 2020 renunció a la Comisión de la Ciudad para buscar un escaño en la Junta de Comisionados del Condado. Ganó el Distrito 3 tras derrotar a Gepsie Metellus y sustituyó a la entonces presidenta de la Comisión, Audrey Edmonson. En 2024 ganó la reelección sin necesidad de segunda vuelta en las primarias del 20 de agosto, frente a Edmonson y Marion Brown, con el 60.6 % de los votos.

En el condado ha presidido el Comité de Aeropuerto y Desarrollo Económico y el Consejo de Desarrollo Turístico. Además de comisionado, es abogado penalista y tiene su propio bufete. Para su segundo mandato prometió aumentar la vivienda asequible y pública en Miami-Dade.

Juan Carlos "JC" Bermúdez vicepresidente

En la misma sesión, la Comisión eligió vicepresidente a Juan Carlos "JC" Bermúdez, comisionado del Distrito 12. Ese distrito abarca el oeste de Miami-Dade e incluye la ciudad de Doral, parte de Hialeah, Hialeah Gardens, Medley, Sweetwater y una amplia zona no incorporada del condado. Bermúdez, abogado de 64 años, fue el alcalde fundador de Doral y ocupó el cargo durante los primeros nueve años y medio de existencia de la ciudad, tras su incorporación en 2003. En 2016 volvió a ganar la alcaldía. En 2022 dejó el puesto para competir por la Comisión del Condado, y ganó el escaño sin necesidad de segunda vuelta en las primarias del 23 de agosto de 2022 en sustitución de José "Pepe" Díaz.