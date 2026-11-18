Nave Voyager 1 viajando a través del espacio interestelar en el cual entró en 2012, en fotografía cedida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que muestra una representación artística de la sonda.

MIAMI .- La nave Voyager 1, que lleva viajando casi 50 años por el espacio, alcanza este miércoles 18 de noviembre a las 11.16 horas un día luz de distancia de la Tierra , lo cual significa un hito en la historia espacial que ningún otro objeto creado por el ser humano ha logrado, informó la NASA .

“Nuestra nave espacial Voyager 1 se aproxima a un hito histórico. El 18 de noviembre de 2026, alcanzará una distancia de un día luz de la Tierra”, dijo la agencia por sus redes.

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Un día luz es la distancia que una partícula de luz puede recorrer en 24 horas, lo que equivale a unos 26.000 millones de kilómetros, un punto alcanzado por primera vez por la sonda espacial

La Voyager 1 fue lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977 como parte del programa Voyager con el propósito de estudiar el sistema solar exterior y el espacio interestelar más allá de la heliosfera del Sol.

Ahora se dirige a la estrella conocida como Gliese 445.

Nuestra nave espacial Voyager 1 se aproxima a un hito histórico. El 18 de noviembre de 2026, alcanzará una distancia de un día luz de la Tierra. Aprende más: https://t.co/ahR2wZy7mo pic.twitter.com/6wmkCLN9aG — NASA en español (@NASA_es) November 16, 2026

La nave estudia el espacio

Se informó que la Voyager 1 continúa comunicándose con la Red del Espacio Profundo de la NASA y enviando datos desde cuatro instrumentos aún en funcionamiento.

Estos son el telescopio de rayos cósmicos, el experimento de partículas cargadas de baja energía, el magnetómetro y el experimento de ondas de plasma.

La Voyager 1 se dirige hacia una estrella a más de 17 años luz de la Tierra llamada 'AC +79 3888', la cual es poco conocida y se encuentra en la constelación de la Osa Menor.

Se espera que la Voyager 1 pase a unos 1,7 años luz de ella, dentro de 40.000 años, dijeron los reportes.

La nave gemela, la Voyager 2, sigue en la actualidad una trayectoria diferente a través del sistema solar, luego de su lanzamiento en 1977, con el objetivo de visitar Urano y Neptuno.

Se prevé que esta sonda se encuentre a un día luz de la Tierra dentro de nueve años, en noviembre de 2035.

El Voyager 2 en el Centro Espacial Kennedy en Florida, el 4 de agosto de 1977. Foto proveida por la NASA. ARCHIVO AP

FUENTE: Con información de NASA, Europa Press