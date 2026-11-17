MIAMI.- El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó este martes 17 de noviembre que la liberación bajo palabra mediante un I220A no sustituye el parole requerido para obtener la residencia por la Ley de Ajuste Cubano, una decisión con consecuencias para miles de solicitantes en circunstancias similares.

La sentencia, publicada en el expediente 24-12318, rechazó el recurso de Yoan Aguiar-Fernandez, su esposa y su hija. El abogado Avelino José González figura en el registro del proceso como representante de la familia, cuyas órdenes de liberación citaban la sección 1226 de la legislación migratoria.

PRESIÓN SOBRE LA HABANA Congresista demócrata Joaquín Castro rechaza una intervención en Cuba que Trump no descarta

Los magistrados diferenciaron esa modalidad del permiso concedido por razones humanitarias o de beneficio público significativo. También descartaron que este último pueda darse por otorgado automáticamente a partir de la norma que, según la defensa, debió regir la detención.

El alcance del fallo supera a sus tres protagonistas. El propio tribunal explica en su portal oficial que sus opiniones publicadas constituyen precedentes obligatorios. Por ello, el criterio debe observarse al resolver controversias comparables en Florida, Georgia y Alabama, los estados comprendidos en su jurisdicción.

Eso no supone una orden de deportación colectiva contra quienes poseen un I220A. El resultado de cada procedimiento depende de sus hechos, documentos y posibles vías de protección.

Se trata, además, de un proceso diferente de Bello-Rubio, la demanda de los 992 cubanos en Miami en cuya representación participa el abogado Mark Prada y que se tramita ante la jueza federal Jacqueline Becerra.

Los registros consultados recogen que el Gobierno presentó el 30 de octubre su réplica para respaldar una solicitud de desestimación en ese litigio. El precedente del Undécimo Circuito deberá considerarse en la medida en que resulte aplicable, pero no equivale por sí mismo al cierre de aquella causa.

La distinción entre las dos formas de liberación ya tenía un antecedente administrativo. En Matter of Cabrera-Fernandez, de 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración sostuvo que la libertad condicional bajo la sección 236 es jurídicamente distinta del parole de la sección 212(d)(5)(A).

Por su parte, las instrucciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) establecen que, para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, es necesario haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido parole, además de cumplir al menos un año de presencia física en el país y los demás requisitos de elegibilidad. El tiempo de permanencia, por sí solo, no basta.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una entrevista a Avelino José González para conocer su valoración, los próximos pasos de la defensa y las consecuencias para otros cubanos con I220A. Este medio dará seguimiento al tema para ampliar sus implicaciones desde el análisis de un abogado de inmigración.