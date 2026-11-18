Sam Garrison y Jim Boyd son elegidos para presidir la Cámara y el Senado de Florida.

MIAMI. – El republicano Jim Boyd fue elegido este martes presidente del Senado de Florida, mientras, Sam Garrison, también republicano, asumió la presidencia de la Cámara de Representantes. Ambos fueron elegidos por unanimidad durante la sesión organizativa de la Legislatura en Tallahassee y dirigirán sus cámaras en el período 2026-2028.

En la misma sesión, la senadora Ana María Rodríguez, de Miami-Dade, fue elegida presidenta pro tempore del Senado y la representante Demi Busatta, de Coral Gables, juró como presidenta pro tempore de la Cámara. El gobernador electo Byron Donalds, junto con el vicegobernador Bryan Ávila y miembros del gabinete asistieron a la ceremonia.

Jim Boyd: el costo de vida, prioridad del Senado de Florida

Boyd, de 68 años, de la ciudad de Bradenton, juró como el 92.º presidente del Senado. Sustituye a Ben Albritton, de Wauchula, que presidió la Cámara los últimos dos años.

El discurso del nuevo presidente del Senado giró en torno al costo de vida. “Es imperativo que abordemos la asequibilidad”, dijo. Mencionó el alquiler, las hipotecas, los servicios públicos, la gasolina, las guarderías y la compra del supermercado. “¿De qué sirve ser un faro de oportunidades si no se puede construir una buena vida aquí?”, preguntó.

“Las familias han hecho ajustes difíciles y esperan que el gobierno haga lo mismo”, añadió.

Según Boyd, con la aprobación de la Enmienda 3 los votantes dejaron claro que los impuestos a la propiedad están fuera de control. La enmienda sube la exención homestead en los impuestos no escolares de $50,000 a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028. Boyd afirmó que la Legislatura debe crear un marco para que los gobiernos locales puedan ofrecer más alivio fiscal.

Entre sus prioridades también mencionó, el seguro de propiedad, con más opciones y tarifas más bajas; la educación y la formación laboral ligadas a los empleos disponibles; la conservación ambiental; la inversión en infraestructura.

¿Quién es Jim Boyd?

Boyd, quien dirige la empresa familiar Boyd Insurance & Investments, fue representante estatal entre 2010 y 2018 y llegó al Senado en 2020. Ha sido líder de la mayoría republicana y presidió el Comité de Banca y Seguros, donde impulsó reformas al mercado de seguros de propiedad. Su abuelo, Hugh Boyd, y su tío, Wilbur Boyd, también fueron legisladores estatales.

Sam Garrison: economía, seguridad y escuelas en la Cámara

Garrison, de Fleming Island, en el condado Clay, al dirigirse a sus colegas representantes afirmó que sus prioridades como presidente de la Cámara son “una economía fuerte, calles seguras y escuelas de calidad”.

También señaló tres restos que tienen por delante como representantes. El primero es aplicar la Enmienda 3, que calificó como “el mayor desafío fiscal que Florida ha enfrentado en una generación”. Explicó que la medida afecta de manera distinta a cada uno de los 67 condados. El estado calcula que los gobiernos locales dejarán de recibir unos $12,000 millones.

El segundo reto es la inteligencia artificial. “No es ciencia ficción; es una realidad”, dijo. “¿Somos herramienta de la IA o es ella la nuestra?”. Garrison creó el Comité de Tecnología Avanzada y Seguridad Digital para estudiar el tema.

El tercer reto es la confianza pública. Para eso creó un Comité de Integridad Pública, que según explicó investigará la corrupción y pedirá cuentas a los funcionarios.

El nuevo presidente de la Cámara

Garrison es abogado y fue fiscal. Nació en Peoria, Illinois, y se mudó a Florida en 2001. Representa al Distrito 11 desde 2020 y presidió el Comité de Reglas y Ética. Es el primer presidente de la Cámara del condado Clay desde John Thrasher, que la dirigió en 1999 y 2000.

Con su elección sustituye al republicano Daniel Pérez, de Miami, que renunció en agosto al ser confirmado como embajador de Estados Unidos en Brasil. Desde entonces, el presidente pro tempore Wyman Duggan ejercía las funciones de presidente de la Cámara.

Dos legisladoras de Miami-Dade, segundas al mando

Rodríguez, quien representa al Distrito 40 , que abarca Monroe y parte de Miami-Dade es la nueva vicepresidente del Senado. Antes de senadora fue concejal de Doral y representante estatal. Entró al Senado en 2020 y presidió el Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por su parte, Busatta representa desde 2020 al Distrito 114 de la Cámara, que incluye parte de Coral Gables. Además de ser presidenta pro tempore, dirigirá el Comité de Salud y Servicios Humanos.

No habra sesión especial por ahora

Después de la sesión, Boyd y Garrison dejaron a un lado, por ahora, la sesión especial que pide el gobernador Ron DeSantis para aplicar la Enmienda 3. Boyd dijo que hay tiempo para tratar el tema en los comités durante la sesión ordinaria, que empieza el 2 de marzo.

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