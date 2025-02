Kash Patel es el nuevo director del FBI

Trump ha reiterado que Patel, de 44 años, reorganizará la agencia e intentará despolitizar la toma de decisiones después de escándalos dentro de la institución que décadas atrás era ejemplo de integridad y la principal agencia del cumplimiento del orden en el mundo.

Desde el primer mandato de Obama y con mayor énfasis en 2016 tras el ascenso de Trump a la Casa Blanca, se vieron claras señalas del deterioro de esta agencia federal convertida en arma contra los conservadores y los oponentes políticos de los Clinton, Barack Obama y Joe Biden

"Creo que a Kash le va a ir muy bien", dijo Trump al presentador de Fox News Sean Hannity en una entrevista que se transmitió el martes. "La reputación del FBI está arruinadaá y Patel se encargará de devolver esa reputación”, señaló el Presidente.

El fin de un FBI politizado

Desde el cuestionado allanamiento en Mar-a-Lago hasta la persecución de los aliados de Trump y los conservadores honestos, en busca de la libertad de expresión, hasta el atentado del entonces expresidente durante un mitin de campaña en Butler, Pennsylvania, el FBI ha estado bajo el escrutinio de decenas de millones de estadounidenses que han visto la transformación de esta agencia en defensa a ultranzas de la agenda radical de izquierda en EEUU y la corriente WOKE.

El FBI se ha convertido en la agencia policial privada de los demócratas y sus políticas globalistas y destructivas de la sociedad conservadora estadounidenses. De ahí que la mayoría de los norteamericanos no crean en ella, como dijo el senador por Texas Ted Cruz en una audiencia en Washington.

Patel dijo que “se aseguraría de que no tengamos 100.000 violaciones en este país el próximo, nos aseguraremos de que no tengamos 100.000 sobredosis de drogas por fentanilo chino y heroína mexicana, y nos aseguraremos de que no tengamos 17.000 homicidios”.

“Esas cifras deben reducirse a la mitad de inmediato”, dijo, “y el público recuperará la confianza en el FBI y en las fuerzas del orden”.

Patel trabajó durante 12 años como defensor público en Florida antes de servir en el Departamento de Justicia como abogado litigante entre 2014 y 2017.

Luego trabajó en funciones en el Congreso y el poder ejecutivo durante el primer mandato de Trump, incluso como jefe de gabinete del secretario de Defensa y como adjunto principal del director de inteligencia nacional.

La falta de credibilidad y las mentiras

El exdirector del FBI Christopher Wray renunció el 19 de enero, un día antes de que Trump se convirtiera en el 47º presidente, después de que el comandante en jefe señalara que lo reemplazaría.

Wray presidió las investigaciones de Trump y recibió críticas feroces de los republicanos del Congreso por mentir sobre tener asuntos oficiales que atender para dejar de lado una audiencia de supervisión, entre muchos otros temas como la ofensiva despiadada e injusta contra los manifestantes del 6 de enero, muchos de los cuales ni entraron en el Capitolio y fueron amenazados y visitados por agentes en sus hogares con el ánimo de coartar las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión .

Este mes, el Departamento de Justicia acusó a la dirección interina de la oficina de “insubordinación” en una revisión de la “utilización como arma” de las fuerzas del orden bajo el expresidente Joe Biden. Se espera que Patel trabaje en estrecha colaboración con la fiscal general Pam Bondi en esas investigaciones.

Trump y los congresistas republicanos han denunciado en reiteradas ocasiones de que el FBI politizaba las investigaciones y su trabajo en general contra personas inocentes y patriotas conservadoras, desde el mandato de Obama.

Entre los escándalos más sonados estuvo la vinculación falsa del FBI de la famosa incierta incidencia de Rusia en las elecciones de 2016, una falsedad que no solo la repitieron sino que la impulsaron por todas partes hasta llevar a Trump a dos intentos de destitución.

