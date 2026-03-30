lunes 30  de  marzo 2026
Conflicto

La Casa Blanca mantiene vigente el plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra en Irán

EEUU ha destruido cerca del 70 % de la instalaciones de producción de misiles y drones de la República Islámica, y junto a Israel, han completado "más de 11.000 misiones de combate exitosas", dijo la secretaria de Prensa.

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Casa Blanca dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene vigente el plazo que dio -una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares- para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

"El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

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Leavitt insistió en que "las Fuerzas Armadas (estadounidenses) han tenido un éxito enorme" y que todo el país debería sentirse "muy orgulloso" por lo que han logrado en este mes de conflicto, en el que han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y cientos de civiles y niños.

Estados Unidos, que ya registra al menos trece militares fallecidos en ataques iraníes, ha destruido cerca del 70 % de la instalaciones de producción de misiles y drones de la República Islámica, y junto a Israel, han completado "más de 11.000 misiones de combate exitosas", según la secretaria de Prensa.

Plazo se mantiene

"La misión continuará hasta que se alcancen los objetivos y, por ahora, ese plazo de entre cuatro y seis semanas se mantiene", dijo.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han clamado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y de la Armada, además de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

"No resulta sorprendente observar que los elementos remanentes del régimen (de Teherán) se muestren cada vez más dispuestos a poner fin a esta destrucción y a sentarse a la mesa de negociaciones mientras aún están a tiempo de hacerlo", agregó la portavoz de la Casa Blanca.

Según Leavitt, "a pesar de toda la retórica pública y las informaciones falsas que emanan del régimen, las conversaciones prosiguen y avanzan por buen camino".

Conversaciones con futuras autoridades

Este lunes, Trump afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, afirmó hoy por su parte que existen "fracturas internas" en el liderazgo de Teherán y resaltó la diferencia entre el discurso público y privado de sus interlocutores iraníes, sobre quienes evitó ofrecer detalles por su seguridad.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.

FUENTE: Con información de EFE

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