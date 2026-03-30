lunes 30  de  marzo 2026
TENSIóN

España cierra espacio aéreo para aviones de EEUU en la guerra contra Irán

Según El País, el Ejército de EEUU puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

(Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.-España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán, dijo este lunes la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

El gobernante de extrema izquierda ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió al cuestionado Sánchez con cortar toda relación comercial con España.

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"Ni se autorizan las bases y tampoco la utilización del espacio aéreo español para operaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles, en declaraciones transmitidas a la AFP por su ministerio el ministerio de Defensa que confirman una información adelantada por El País.

"No vamos a autorizar desde el principio, lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra contra Irán", insistió Robles, mencionando las dos bases militares conjuntas hispano-estadounidenses situadas en el sur de España.

"Desde el primer momento se le trasladó esa decisión al Ejército de EEUU", añadió la ministra.

Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

FUENTE: Con información de AFP

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