Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN por la postura de España y otros sobre Irán

Avión F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , dijo este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases.

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", dijo durante una entrevista con Al Jazeera.

El jefe de la diplomacia estadounidense opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.

Revisar el acuerdo con la OTAN

"Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", dijo.

El Gobierno español ha prohibido el uso de su espacio aéreo para aviones estadounidenses que participen en la operación militar contra Irán, lo que se suma al veto al uso de las bases de Rota y Morón.

España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", dijo este lunes la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

EEUU "no necesita ayuda de España ni de nadie más"

La Casa Blanca afirmó este lunes que la Administración Trump "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en la guerra contra Irán después de que el Gobierno haya cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel.

La negativa de España al uso de esas bases de uso conjunto con Estados Unidos, regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya criticado a las autoridades españolas y amenazado con un embargo comercial.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", señalaron fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press.

Esto se produce después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que tanto las bases estadounidenses en España de Rota y Morón como el espacio aéreo español están cerrados ante una guerra que el régimen del socialista Pedro Sánchez llama "profundamente ilegal e injusta", pese a ser un aliado de la OTAN.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo la funcionaria española.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press