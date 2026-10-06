Marco Rubio exige que Rusia comparta información sobre el presunto caso de peste

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

COPENHAGUE.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente y a compartir más información con el mundo" tras detectarse un posible caso de peste en la región siberiana de Irkutsk.

"Animamos a Rusia a que sea transparente y a que comparta más información con el mundo para que todos podamos actuar de forma apropiada", dijo Rubio en una rueda de prensa junto a su homóloga de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, al ser preguntado sobre el posible caso de peste detectado en Irkutsk.

"Lo estamos siguiendo muy de cerca, y creo que todo el mundo lo está siguiendo muy de cerca, porque, dependiendo de lo que averigüemos al respecto, sabremos cómo actuar", subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, que reconoció que "es normal" que preocupen las informaciones sobre Irkutsk.

"Cada vez que te enteras de que hay alguna enfermedad que ha contagiado a alguien en un laboratorio en cualquier parte del mundo, es normal que te preocupe, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes que ocurrieron no hace mucho, obviamente en 2020", comentó Rubio, al aludir a la pandemia de la covid-19.

El presidente Donald Trump, aseguró la víspera que EEUU está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta la región siberiana, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".

Rubio, sin embargo, no quiso especular sobre cómo se debería responder a las informaciones que llegan desde Rusia.

"Creo que sería imprudente en este momento, dada la escasa información de la que disponemos, especular sobre lo que podría ser o no ser, o sobre lo que es o lo que no es", aseveró Rubio, al incidir sobre que lo ocurrido en Irkutsk atrae la atención, tanto de las agencias de la administración estadounidense como a organizaciones internacionales.

"Nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca, hora a hora" pero "contamos con múltiples organismos, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, que están pendientes de la situación", enfatizó.

"Pero tendremos que tomar esas decisiones basándonos en la información que vamos recabando y que se nos facilita, y hasta ahora esa información sigue siendo bastante limitada, aunque esperamos que eso cambie en las próximas horas y días" agregó.

Según el medio independiente ruso Mediazona, cuya redacción está situada fuera de Rusia pero que trabaja con periodistas presentes en territorio ruso, una empleado del Instituto contra la Peste de Irktusk murió de peste neumónica y unas 200 personas estuvieron en contacto ella, por lo que fueron puestos en cuarentena.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

La agencia estatal rusa RIA Novotsi informó el pasado viernes del deceso de la mujer, citando al gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, que indicó que a la fallecida se le había diagnosticado "una enfermedad infecciosa peligrosa".

Rusia lo niega

Las autoridades rusas negaron este martes haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en que un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk es falso.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de telegram.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo", informó, y recalcó que "la situación sanitario-epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que podría haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia.

Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada".

Además, añadió, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste ha acudido al médico desde la defunción de la joven.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su gobierno sigue de cerca la situación.

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FUENTE: Con información de EFE/AFP