miércoles 30  de  septiembre 2026
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Rusia advierte a la OTAN sobre el uso de armas nucleares ante un ataque a su territorio

El intercambio entre Moscú y la OTAN ocurre en medio de las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania y las advertencias nucleares rusas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas.

 KREMLIN/EUROPA PRESS
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP

BRUSELAS.- La OTAN confirmó este miércoles que las autoridades de Rusia enviaron un "documento" en el que advierten sobre la posibilidad de utilizar su arsenal, incluidas armas nucleares, en caso de un eventual ataque aliado contra su territorio.

La Alianza Atlántica aseguró que ya respondió al documento y reafirmó su carácter defensivo, al tiempo que sostuvo que sus actividades y maniobras militares no representan una amenaza para Rusia.

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La portavoz de la OTAN, Allison Hart, informó que el bloque recibió un "documento" de Moscú y que ya "remitió una respuesta".

En su réplica, la organización señaló a Rusia que "la OTAN es una alianza defensiva" y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo para ninguna parte de Rusia.

La OTAN rechaza las amenazas nucleares

La Alianza también condenó cualquier amenaza de uso de la fuerza, incluida "cualquier retórica nuclear irresponsable" por parte de Moscú, y pidió al Kremlin poner fin a su "guerra no provocada en Ucrania".

"El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania", afirmó Hart.

La portavoz añadió que la OTAN dispone de los medios necesarios para defender "cada centímetro" de su territorio.

"Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza", recalcó.

Rusia amplió su doctrina nuclear

En 2024, Rusia modificó su doctrina nuclear con el objetivo declarado de "corregir los enfoques" vigentes mediante una actualización y ampliación de los tipos y orígenes de las amenazas que podrían justificar una respuesta con armas nucleares.

El cambio estableció criterios que van más allá de una eventual amenaza nuclear directa contra Rusia. De acuerdo con la doctrina actualizada, Moscú podría considerar una respuesta nuclear incluso ante determinadas amenazas graves derivadas del uso de armas convencionales.

En concreto, el documento contempla la posibilidad de emplear armas nucleares si un adversario, mediante el uso de armamento convencional, genera una "amenaza crítica" para la soberanía o la integridad territorial de Rusia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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