miércoles 30  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Cancelan conciertos de Kanye West en Rusia

La programación de los conciertos del rapero estadounidense, vetado en varias salas europeas por sus declaraciones antisemitas, generó opiniones encontradas en Rusia

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/ Jean-Baptiste Lacroix

MOSCÚ.- Los conciertos que el rapero estadounidense Kanye West tenía previstos en octubre en Rusia fueron cancelados, anunciaron este miércoles los organizadores, después de varias semanas de especulaciones sobre si se celebrarían o no.

"Con gran pesar anunciamos que los conciertos de YE [nombre artístico de Kanye West] en San Petersburgo no podrán tener lugar en las fechas previstas", es decir, el 10 y el 11 de octubre, informó en redes sociales la agencia Say Agency, que precisó que se reembolsará a quienes hayan comprado entradas.

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La programación de los conciertos del rapero estadounidense, vetado en varias salas europeas por sus declaraciones antisemitas, generó opiniones encontradas en Rusia.

Controversia

Habría sido una de las mayores estrellas internacionales en actuar en Rusia desde que empezó la ofensiva contra Ucrania, a finales de febrero de 2022, que disuadió a la mayoría de artistas internacionales de visitar el país.

En cuanto se anunciaron las fechas de los conciertos, a mediados de agosto, se vendieron decenas de miles de entradas.

Semanas después, el estadio que debía acoger los conciertos, el Gazprom Arena, anunció no obstante que no se había firmado ningún contrato y que el evento no podría celebrarse allí.

Según medios rusos, la decisión vino de las autoridades. Los organizadores empezaron a vender billetes para obtener los permisos necesarios pero la cancelación se decidió tras "una llamada de Moscú".

Algunos políticos rusos recibieron con entusiasmo la noticia de los conciertos, viendo en ella una victoria contra "la histeria antirrusa", pero otros se mostraron más críticos, sobre todo por las declaraciones del artista en las que ensalzaba al dirigente nazi Adolf Hitler.

El rapero, de 49 años, achacó esas declaraciones y sus opiniones antisemitas a fases maníacas propias de un trastorno bipolar.

FUENTE: Con información de AFP

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