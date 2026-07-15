Ucrania alcanza 20 buques de 'flota fantasma' rusa en mar Negro

BERLÍN .- Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano alcanzaron en la noche del martes a este miércoles en el mar Negro 17 petroleros, dos buques cisterna de gas y un remolcador, informó el comandante de este componente de las fuerzas armadas ucranianas, Robert Brovdi.

"Se ha abierto el marcador: durante la noche al 15 de julio se derribaron en el mar Negro los primeros 20 petroleros", escribió Brovdi, conocido también como 'Magiar' por su origen húngaro, al señalar que "la primera ronda de la batalla naval ha concluido", con 116 buques de la flota fantasma rusa alcanzados en el mar de Azov.

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Según el jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, "en lo que va de día se han abatido 17 petroleros, 2 buques cisterna de gas y 1 remolcador".

"20:0", apuntó, y agregó que, por lo tanto, "el recuento total de la batalla naval durante la operación, del 6 al 15 de julio, ascendió a 136 unidades de la flota fantasma de la Federación Rusa" golpeados por las fuerzas ucranianas.

Brovdi explicó el lunes que los barcos que están siendo alcanzados en lo que este martes llamó "primera ronda de la batalla naval" en el mar interior de Azov -de aguas poco profundas que comunica con el Mar Negro a través del estrecho de Kerch- son de tamaño pequeño y mediano.

Esos navíos son los que utiliza Rusia para llevar el crudo desde los petroleros más grandes que no pueden entrar a los puertos del mar de Azov, precisamente por su tamaño.

FUENTE: Con información de EFE