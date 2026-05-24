Director ruso Zvyagintsev denuncia guerra en Ucrania durante Festival de Cannes

El director y guionista ruso Andrey Zvyagintsev posa con el trofeo durante una sesión fotográfica tras ganar el Gran Premio por la película "Minotauro" durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

CANNNES.- El aclamado director ruso Andrey Zvyagintsev instó el sábado al presidente Vladimir Putin a poner fin a la "masacre" en Ucrania, después de que su nueva película, ambientada durante la guerra, quedara en segundo lugar en el Festival de Cannes.

"Millones de personas a ambos lados de la línea de contacto sueñan ahora con una sola cosa: que las masacres cesen de una vez por todas", dijo en su discurso de aceptación en la ceremonia de premiación en Cannes.

"Y la única persona que puede poner fin a esta carnicería eres tú... pon fin a esta masacre, el mundo entero lo espera".

Minotauro, de Zvyagintsev, estuvo entre las favoritas para la Palma de Oro, el máximo galardón a la mejor película en Cannes, y finalmente obtuvo el Gran Premio, segundo lugar, detrás de Fiordo, del director rumano Cristian Mungiu.

Arte e el exilio

La primera película en nueve años del director ruso de Leviatán y Sin amor se desarrolla en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Se centra en un empresario insensible que debe lidiar con una crisis matrimonial al mismo tiempo que las peticiones de las autoridades locales para identificar a los empleados que pueden ser reclutados por el ejército.

"Me resulta absolutamente terrible reconocer lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Les digo ahora mismo que me avergüenzo", declaró a los periodistas durante una rueda de prensa posterior a la entrega de premios.

Zvyagintsev, quien ahora vive exiliado en Francia, declaró a la AFP esta semana que no esperaba que su película se estrenara en su país, pero que muchos rusos la verían en copias piratas o mediante VPN.

FUENTE: AFP