Emiten alerta de tsunami en México y Guatemala tras terremoto de magnitud 7.4

Un miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utiliza un megáfono para dar instrucciones al personal evacuado de varios edificios tras una evacuación preventiva en la Ciudad de México el 17 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas activaron este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala luego de un terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el estado de Chiapas, cerca de la frontera entre ambos países.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) informó que las mayores variaciones del nivel del mar podrían registrarse en el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperaban olas y cambios en el nivel del mar de hasta 1.05 metros sobre la marea.

El organismo recomendó mantener a la población alejada de las playas y extremar las precauciones en puertos y zonas costeras debido a la posibilidad de fuertes corrientes, hasta que la alerta fuera cancelada.

NOAA desactiva la alerta

Poco después, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta para la región, aunque la desactivó tras confirmar que las variaciones del nivel del mar fueron menores a las previstas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales ni de daños materiales de consideración.

Sismo sacudió la frontera entre México y Guatemala

El terremoto ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, próximo a la frontera con Guatemala, según el Servicio Sismológico Nacional de México.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 48 kilómetros de Aquiles Serdán, también en la zona fronteriza entre ambos países.

Monitoreo y réplicas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente en las distintas regiones del estado y desplegó equipos de emergencia para evaluar posibles afectaciones.

El Servicio Sismológico Nacional reportó además más de 30 réplicas desde el terremoto, la más fuerte de magnitud 6.8, mientras continúan las labores de vigilancia en la región.

FUENTE: Con información de EFE/AFP