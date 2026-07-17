viernes 17  de  julio 2026
CLIMA

Emiten alerta de tsunami en México y Guatemala tras terremoto de magnitud 7.4

Recomendaron mantener a la población alejada de las playas y extremar las precauciones en puertos y zonas costeras debido a la posibilidad de fuertes corrientes

Un miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utiliza un megáfono para dar instrucciones al personal evacuado de varios edificios tras una evacuación preventiva en la Ciudad de México el 17 de julio de 2026

Un miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utiliza un megáfono para dar instrucciones al personal evacuado de varios edificios tras una evacuación preventiva en la Ciudad de México el 17 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas activaron este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala luego de un terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el estado de Chiapas, cerca de la frontera entre ambos países.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) informó que las mayores variaciones del nivel del mar podrían registrarse en el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperaban olas y cambios en el nivel del mar de hasta 1.05 metros sobre la marea.

Lee además
Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026. 
URGENTE

Sur de México sacudido por sismo de magnitud 7,3

El organismo recomendó mantener a la población alejada de las playas y extremar las precauciones en puertos y zonas costeras debido a la posibilidad de fuertes corrientes, hasta que la alerta fuera cancelada.

NOAA desactiva la alerta

Poco después, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta para la región, aunque la desactivó tras confirmar que las variaciones del nivel del mar fueron menores a las previstas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales ni de daños materiales de consideración.

Sismo sacudió la frontera entre México y Guatemala

El terremoto ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, próximo a la frontera con Guatemala, según el Servicio Sismológico Nacional de México.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 48 kilómetros de Aquiles Serdán, también en la zona fronteriza entre ambos países.

Monitoreo y réplicas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente en las distintas regiones del estado y desplegó equipos de emergencia para evaluar posibles afectaciones.

El Servicio Sismológico Nacional reportó además más de 30 réplicas desde el terremoto, la más fuerte de magnitud 6.8, mientras continúan las labores de vigilancia en la región.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

Te puede interesar

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Florida rinde honor al explorador español Juan Ponce de León.
LEGADO ESPAÑOL

DeSantis inaugura estatua de Ponce de León en Capitolio de Florida

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026. 
URGENTE

Sur de México sacudido por sismo de magnitud 7,3

Una mujer compra en uno de los mercado de Sams Club, una de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos.
ENCUESTA

Confianza de consumidores en EEUU registra su nivel más alto desde febrero