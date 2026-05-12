Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra Ucrania

Una integrante del grupo activista Pussy Riot sostiene una bandera ucraniana durante una protesta contra la participación de Rusia en la Bienal de Venecia, frente al pabellón ruso, el 6 de mayo de 2026 en Venecia.

MOSCÚ.- Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EEUU, Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

"Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial", anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

MIGRACIÓN Hallan un séptimo migrante muerto cerca de las vías del tren en la frontera sur de EEUU

INDICACIONES La OMS pide a los países que sigan sus "directrices" para frenar el hantavirus

Defensa indicó que la agrupación militar Norte atacó las fuerzas ucranianas en las regiones de Sumi y Járkov, donde Rusia busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.

La agrupación Occidente, que también opera en Járkov, aseguró haber causado cien bajas al enemigo, mientras que la agrupación Sur, reanudó los ataques contra el bastión de Kostiantínivka y otras localidades de Donetsk, causando otras 75 bajas.

La agrupación Centro, que combate en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, también reanudó las hostilidades, causando unas 290 bajas, en tanto que las agrupaciones Este y Dniéper, que operan en Zaporiyia y Dinropetrovsk, causaron 265 bajas a las fuerzas ucranianas, según la fuente.

Además, la aviación, los drones, las tropas de artillería y misiles de Rusia atacaron "aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, así como emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 56 ubicaciones", concluyó Defensa.

Rusia dice que es pronto para hablar de "detalles" sobre el fin de la guerra de Ucrania

Rusia consideró este martes que es demasiado pronto para hablar de "detalles concretos" sobre el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin dijera el fin de semana que "se acerca a su fin".

Putin sorprendió al sugerir que la guerra "se acerca a su fin" en el discurso pronunciado el sábado en Moscú, con motivo del día de la victoria de la Unión Soviética contra el nazismo.

El presidente ruso no especificó lo que quería decir, y en el mismo discurso criticó el apoyo de los países de la OTAN al ejército ucraniano.

"El presidente dijo que Rusia sigue abierta al diálogo y que se ha trabajado en un formato trilateral", afirmó el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Dijo que daríamos la bienvenida a los continuos esfuerzos de seguimiento de Estados Unidos", añadió cuando se le preguntó por el comentario de Putin.

"La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca", pero "en este contexto, no es posible por el momento hablar de detalles concretos", declaró Peskov a los periodistas.

Las iniciativas diplomáticas de Estados Unidos para mediar en las negociaciones se han estancado en medio de la guerra en Oriente Medio.

Con todo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días, que expiró a medianoche del lunes.

"El alto el fuego humanitario ha terminado, y la operación militar especial sigue en curso", declaró Peskov a los periodistas en referencia a la ofensiva a gran escala lanzada en febrero de 2022 en Ucrania.

"Podría detenerse en cualquier momento", afirmó Peskov, tan pronto como Ucrania "asuma su responsabilidad y tome la decisión necesaria. Kiev es plenamente consciente de las decisiones que hay que tomar".

Rusia reclama la retirada de las tropas de Kiev del Donbás, una región del este de Ucrania que Moscú reivindica haber anexado, aunque no controla en su totalidad.

Kiev se opone.

La guerra ha causado la muerte de cientos de miles de personas desde febrero de 2022 y se ha convertido en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: Con información de AFP/EFE