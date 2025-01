Michelle Obama afirma que no asistirá a la investidura de Donald Trump. ¿Por qué?

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, espera para hablar durante un mitin con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en el Wings Event Center en Kalamazoo, Michigan, el 26 de octubre de 2024.

MADRID.- La ex primera dama estadounidense Michelle Obama no asistirá a la investidura del presidente electo, Donald Trump, fijada para el próximo lunes frente a la Casa Blanca, según informó su equipo de prensa en un escueto comunicado en el que no brinda más detalles.