Seguridad

EEUU anuncia que conductores comerciales deberán presentar exámenes en inglés para obtener licencia

“Si (el conductor) no puede hablar ni leer inglés no obtendrá un buen resultado en el examen, porque todos los exámenes deberán realizarse en inglés”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy

Caravana de camiones en Estados Unidos.

TIM VIZER/ AFP
Camiones que transportan contenedores de envío se ven en el Puerto de Miami, Florida, el 7 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) exigirá que todos los conductores de camión y autobús presenten sus exámenes para obtener su licencia de conducción en inglés, una medida que se suma a la estrategia de la Casa Blanca para regular la expedición de permisos de manejo de vehículos comerciales.

“Si (el conductor) no puede hablar ni leer inglés no obtendrá un buen resultado en el examen, porque todos los exámenes deberán realizarse en inglés”, dijo en una conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La regla anulará las posibilidades que brindaban múltiples estados de presentar el examen escrito en otro idioma. Por ejemplo, California ofrece exámenes en al menos 20 idiomas.

Duffy también cargó contra las escuelas de conducción y las empresas que actúan como terceros para certificar que los conductores están calificados para manejar un vehículo comercial.

Cierre de más de 500 escuelas

Esta semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el cierre de más de 550 escuelas de capacitación para conductores de camiones y autobuses, tras una investigación federal que halló incumplimientos de normas básicas de seguridad y falta de instructores calificados.

El secretario indicó hoy que en la investigación se encontró que incluso algunas escuelas no tenían los vehículos adecuados para impartir las clases de manejo.

Las autoridades federales realizaron más de 1.400 operativos encubiertos en los 50 estados para detectar problemas de seguridad en estas instituciones, a las que acusó de participar en un posible fraude.

"Y quienes realizan los exámenes de forma externa participan en la estafa porque no están evaluando adecuadamente a las personas que pasaron por una escuela fraudulenta", declaró Duffy.

“Vamos a tener regulaciones mucho más estrictas para estos operadores”, agregó.

El secretario dijo que este no es un debate sobre inmigración sino de seguridad en las vías y que todos los estadounidenses "quieren" que los conductores que se ponen al volante de un camión grande estén bien calificados para manejar esos vehículos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
