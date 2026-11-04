Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, renuncia tras derrota republicana

WASHINGTON — El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, renunciará a su cargo como líder republicano tras la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, confirmó este miércoles su portavoz.

Johnson, el republicano de mayor rango en Estados Unidos después del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, es el segundo en la línea de sucesión presidencial.

Al ser consultado sobre la veracidad de los informes que indicaban que Johnson se retiraría, su portavoz respondió con un correo electrónico de una sola palabra: "Correcto".

El republicano de Luisiana comunicó su decisión a su equipo el miércoles por la mañana, un día después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump respaldó a Johnson ante la prensa este miércoles. Ha sido "fantástico" en su cargo de presidente de la Cámara, dijo el mandatario.

¿Quién podría ser el sucesor?

De 54 años, Johnson lideró la Cámara Baja desde octubre de 2023, cuando surgió como candidato de consenso tras semanas de luchas internas republicanas después de la destitución de su predecesor, Kevin McCarthy.

Su decisión de no aspirar a liderar la minoría abre el camino a una contienda entre el líder de la actual mayoría republicana, Steve Scalise, también representante por Luisiana, y el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, conservador por Ohio y considerado cercano a Trump.

El mandatario señaló que no intervendrá en esta elección interna de los diputados republicanos, que tendrá lugar el martes.

Johnson fue reelegido para su escaño en Luisiana, y su decisión no implica su renuncia inmediata como presidente de la Cámara de Representantes ni su salida del Congreso.

Hakeem Jeffries se adelanta a postularse

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunció este miércoles, en una carta enviada a sus colegas, su candidatura a presidente de la Cámara Baja tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato.

Si Jeffries gana la votación del 3 de enero, el día en que se constituye el nuevo Congreso salido de las urnas, haría historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de la institución.

"Contra todo pronóstico, los demócratas de la Cámara de Representantes lograron consistentemente el éxito en la minoría. Ahora debemos lograr el cambio radical que el pueblo estadounidense exige en la mayoría", escribió Jeffries en su carta.

El demócrata, que ya ha ejercido dos mandatos como líder de la minoría, parte como favorito para ocupar el puesto y ya el martes, en pleno recuento de los votos durante la jornada electoral, recibió el apoyo público de la controversial expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

Aunque un nuevo grupo de miembros de la izquierda radical del Partido Demócrata no se ha comprometido a respaldarlo para presidente de la Cámara, no hay ningún otro candidato alternativo y parece que cuenta con el reconocimiento de los suyos.

Durante la campaña, Jeffries anunció que los demócratas pondrían en marcha votaciones para eliminar los aranceles y revertir los recortes al sistema sanitario impulsados por los republicanos.

Plan contra Trump y su familia

También prometió que la agenda demócrata incluye distintas investigaciones sobre Trump, su familia y sus negocios. La misma línea de persecución contra el republicano impulsada durante su primera administración y posteriormente en el gobierno de Joe Biden.

Pero en sus primeras declaraciones, tras conocerse los resultados de las elecciones de medio mandato, aseguró que "el pueblo estadounidense no quiere que nos dediquemos a ajustar cuentas. Quiere que trabajemos para resolver sus problemas, porque la vida es demasiado cara".

Jeffries, que en 2020 fue uno de los encargados de presentar la acusación en el primer juicio político contra Trump, mantiene la cautela sobre la posibilidad de abrir un proceso que persiga la destitución del mandatario, una posibilidad muy remota de acuerdo con analistas debido a que no cuentan con una mayoría absoluta para lograr ese propósito.

FUENTE: Con información de AFP y EFE