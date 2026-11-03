Byron Donalds hace historia, gana la gobernación de Florida

MIAMI.- Byron Donalds hace historia al ganar la elección de gobernador de Florida con el 50.7% de los votos, frente al 48.72% obtenido por el demócrata David Jolly, y se convierte en el primer gobernador afroamericano del estado. Su llegada al cargo marca un hito en la política floridana y promete una agenda centrada en la educación, bajos impuestos, la seguridad pública y el costo de vida.

“Me siento profundamente honrado y agradecido. Como su Gobernador, les daré todo lo que tengo. Haremos que la vida en Florida sea más asequible. Mantendremos nuestras calles seguras. Invertiremos en nuestros jóvenes para que puedan alcanzar el sueño floridano que tanto anhelamos. Florida es la envidia de la nación. Lucharé día y noche para que siga siéndolo y para llevar a nuestro estado a cotas aún mayores. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Florida y que Dios bendiga a Estados Unidos”, dijo a través de X nada más conocer los resultados.

Donalds, congresista republicano por el suroeste de Florida, en su campaña defendido una agenda que presenta bajo tres conceptos: “responsable, alcanzable y asequible”. Entre sus propuestas destacan las relacionada con la educación en las que promete reforzar la enseñanza de la lectura desde los primeros grados, ofrecer tutoría gratuita a alumnos de tercer grado con dificultades y crear programas de aprendizaje pagado en colaboración con empresas y centros educativos. También plantea que cada estudiante tenga un plan individual para decidir entre la universidad, la formación técnica, el servicio militar o el emprendimiento.

En materia de impuestos y economía, promete mantener en cero el impuesto estatal sobre los ingresos personales y reducir tributos “cada vez que sea posible”. También plantea simplificar y acelerar los permisos para construir y abrir negocios, mediante un sistema público que permita seguir el estado de cada solicitud.

Su propuesta de seguridad incluye coordinar a las policías estatales y locales con las autoridades federales para deportar a inmigrantes sin ciudadanía que cometan delitos, exigir el uso de E-Verify en las empresas y crear grupos policiales para combatir el tráfico de fentanilo.

De Brooklyn a la política de Florida

Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York. Se graduó de Florida State University con una licenciatura en Finanzas y Mercadeo y trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros antes de entrar en la política. En 2016 fue elegido para la Cámara de Representantes de Florida; desde enero de 2021 representa en el Congreso federal al distrito 19, que abarca zonas de Lee y Collier.

Está casado con Erika Donalds y la pareja tiene tres hijos: Damon, Darin y Mason. La familia reside en Naples.

Donalds recibió el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis, quien hizo campaña junto a él en los últimos días de la contienda. Su compañero de fórmula, Bryan Ávila, senador estatal de Miami-Dade y nacido en Hialeah, fue una de las figuras de la campaña para atraer el voto latino. Ávila participó en el lanzamiento de la coalición “Latinos for Byron” y protagonizó un anuncio en español dirigido a esa comunidad. La campaña buscó reforzar su presencia entre los electores hispanos, en especial en el sur de Florida.

Bryan Avila junto a Byron Donalds conforman la fórmula de gobierno de Florida. CESAR MENENDEZ DLA

Una campaña con amplia ventaja financiera

Los registros financieros correspondientes al 30 de septiembre mostraban que Donalds recaudó 142.859.883 dólares, frente a 11.560.145 dólares de Jolly: más de doce veces lo obtenido por su rival. Donalds tenía todavía 32.112.190 dólares sin gastar, una suma superior a toda la recaudación acumulada por el candidato demócrata hasta esa fecha.

Su compañero de fórmula, Bryan Ávila, exsenador estatal de Miami-Dade nacido en Hialeah, también fue una de las figuras de la campaña para atraer el voto latino. Ávila participó en el lanzamiento de la coalición “Latinos for Byron” y protagonizó un anuncio en español dirigido a esa comunidad.

Durante campaña también prometió reducir los costos de construcción y de los seguros, impulsar carreteras, proteger los acuíferos y mantener las tierras agrícolas en producción. En la víspera electoral recorrió varios condados con su gira “Defending the Florida Dream”, con paradas en Pinellas, Polk, Sarasota, Manatee y Lee.

El desafío que tiene por delante es gobernar un estado que, según la Florida Chamber Foundation, tiene un producto interno bruto de 1,8 billones de dólares y ocupa el puesto 14 entre las economías del mundo. La organización señaló que Florida superó a Australia y México en esa comparación y creció 6,3% durante el último año analizado y mantener las políticas trazadas por el Ron DeSantis, el gobernador saliente.

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