Trump reconoce resultados electorales y muestra disposición de llegar a acuerdos con los demócratas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en el sitio de construcción del salón del Ala Este en la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump admitió este miércoles que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

El mandatario aseguró que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y mostró disposición a dialogar: "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", dijo.

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum sobre su gestión en la Casa Blanca.

El presidente ha advertido que utilizará su poder de veto para bloquear las iniciativas legislativas de sus adversarios, pero también se ha mostrado dispuesto a negociar y alcanzar acuerdos en determinados asuntos que resulten a favor de los estadounidenses y de la agenda con la que gobierna.

“Voy a trabajar con los demócratas para asegurar que todo salga bien para nuestro país; es algo muy importante. Ya han llamado y quiero que colaboremos. No pretendo vetarlo todo”, aseveró el mandatario.

El veto presidencial es una de las herramientas más poderosas de las que dispone un presidente en Estados Unidos para enfrentarse a un Congreso controlado por sus adversarios, pero no le permite gobernar por decreto ni bloquear indefinidamente cualquier decisión del Poder Legislativo. Su alcance está delimitado por la Constitución estadounidense y por el sistema de separación de poderes.

Arma nuclear

Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él "es, en gran medida, cierto", porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", añadió el republicano, que el pasado 28 de febrero dio la orden de llevar a cabo ataques conjuntos con Israel que dieron pie a un conflicto que ha minado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y sigue abierto ocho meses después.

Las palabras de Trump, pronunciadas durante un acto para presentar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca, llegan poco después de que Vance culpara en redes sociales a la impopular guerra de Irán de la estrepitosa derrota republicana en los comicios del martes.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que complica los dos años de mandato que le restan a Trump.

FUENTE: Con información de EFE