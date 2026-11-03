Republicanos retienen tres cargos clave de Florida y una elección en Doral se define por 16 votos

MIAMI. — Los candidatos republicanos James Uthmeier, Blaise Ingoglia y Wilton Simpson mantenían la delantera en las elecciones para tres de los principales cargos del Gobierno de Florida, mientras que en la ciudad de Doral una de las dos contiendas por el Concejo Municipal presentaba una diferencia de apenas 16 votos, según los resultados preliminares de la jornada electoral del martes.

Con más del 95% de los precintos estatales reportados, Uthmeier encabezaba la votación para la Fiscalía General con 4.077.996 sufragios, aproximadamente el 51%, frente a 3.937.094 (49%) del demócrata José Javier Rodríguez, una diferencia de 140.902 votos.

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En la elección para director financiero de Florida, el republicano Blaise Ingoglia acumulaba 4.051.722 votos (51%), mientras que la exsenadora demócrata Annette Taddeo registraba 3.911.770 (49%), lo que representa una ventaja de 139.952 sufragios.

Entretanto, el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, aseguraba su reelección con 4.061.122 votos (51%), frente a 3.898.132 (49%) de Joey Mendoza Atkins, una diferencia de 162.990 sufragios. En esta contienda también participa Kyle «KC» Gibson, como aspirante por inscripción manual, cuyos votos no aparecen desglosados en el reporte consultado.

Miami-Dade, tendencia diferente

A pesar de las ventajas republicanas en el conjunto de Florida, los candidatos demócratas mantenían resultados favorables en Miami-Dade, particularmente Rodríguez y Taddeo, ambos con trayectoria política en el condado.

Según el Departamento de Elecciones, Rodríguez obtenía 425.266 votos (55,60%), frente a 339.607 de Uthmeier (44,40%), una diferencia de 85.659 sufragios.

Por su parte, Taddeo alcanzaba 416.781 votos (54,67%), mientras Ingoglia sumaba 345.615 (45,33%), con una ventaja de 71.166 votos para la demócrata.

La misma tendencia se observaba en Agricultura, donde Mendoza Atkins registraba 410.739 sufragios (53,74%), frente a 352.748 de Simpson (46,15%).

Los resultados del condado incluían al cierre de esta nota 713 de 768 precintos reportados para estas tres elecciones estatales.

Doral, al filo de 16 votos

Mientras Florida define la continuidad republicana en Tallahassee, la ciudad de Doral enfrenta una situación electoral extraordinariamente ajustada que podría requerir un recuento antes de establecer quién ocupará el asiento 2 de su Concejo Municipal.

De acuerdo con los resultados preliminares del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, la concejal Maureen Porras acumula 9.595 votos (50,04%), frente a 9.579 (49,96%) de Fernanda Gomes, una diferencia de apenas 16 sufragios.

Los ocho precintos de Doral han sido reportados, pero eso no significa que el resultado esté certificado. Todavía deben revisarse las papeletas provisionales y las declaraciones presentadas por electores para corregir problemas relacionados con sus firmas.

La legislación de Florida establece que, cuando la diferencia entre dos candidatos es igual o inferior al 0,5% de los votos emitidos, debe realizarse un recuento mediante equipos de tabulación, salvo que el candidato derrotado solicite por escrito prescindir de ese procedimiento.

En Doral, la ventaja actual de Porras equivale aproximadamente al 0,08%, considerablemente por debajo del umbral establecido.

Si después del recuento mecanizado la diferencia permanece en 0,25% o menos, la legislación contempla una revisión manual de los votos excesivos o insuficientes, con las excepciones previstas legalmente.

El procedimiento debe ser ordenado por la junta electoral responsable de la certificación de la contienda municipal. Hasta ahora, no se ha verificado una orden formal de recuento.

Porras, abogada de inmigración elegida en 2022, busca conservar su puesto frente a Gomes, empresaria inmobiliaria de origen venezolano. El resultado tendrá consecuencias para la composición del Concejo y las relaciones políticas dentro de la administración municipal que encabeza la alcaldesa Christi Fraga.

La otra elección de Doral presentaba un panorama diferente. Peter Espinosa aventaja a Gustavo Garagorry con 11.117 votos (59,02%), frente a 7.718 (40,98%), una diferencia de 3.399 sufragios.

Mientras esa segunda contienda registra una ventaja considerable, la definición del asiento 2 permanece abierta.

La certificación y los eventuales recuentos determinarán si Porras conserva su posición o si Gomes consigue revertir una diferencia que actualmente equivale a menos de una décima de punto porcentual.