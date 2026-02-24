martes 24  de  febrero 2026
Migración

Reactivan el primer juicio en Texas contra nueve acusados por "terrorismo doméstico antifa"

Los nueve acusados enfrentan cargos que van desde revuelta con armas hasta apoyo material a terroristas e intento de asesinato a un oficial

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un manifestante que llevaba una camiseta con la palabra Antifa en Minneapolis, el 5 de febrero de 2026.

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un manifestante que llevaba una camiseta con la palabra "Antifa" en Minneapolis, el 5 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AUSTIN — El primer juicio del Gobierno de Donald Trump en contra de ciudadanos estadounidenses por cargos de terrorismo doméstico en relación con 'antifa', un movimiento e ideología de extrema izquierda que la Administración republicana presenta como un grupo organizado, se reanudó este martes en Texas.

El caso proviene de una protesta a las afueras de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado (Texas), a las afueras de Dallas, que escaló a un tiroteo en el que un oficial de policía terminó herido.

Lee además
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
INMIGRACIÓN

DHS afirma que Cuba, Nicaragua, Haití y Honduras lideran cruces ilegales durante la administración Biden
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Política migratoria

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

Los nueve acusados enfrentan cargos que van desde revuelta con armas hasta apoyo material a terroristas e intento de asesinato, en un juicio que se perfila como una prueba clave de la capacidad del Gobierno republicano en probar que el movimiento 'antifa' (abreviatura de antifascista) constituye un problema de "terrorismo doméstico".

La defensa de los acusados, por su parte, sostiene que los cargos son un intento por parte del Gobierno por criminalizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. La Constitución permite el derecho a la protesta pacífica.

El juicio se reanudó este martes con los alegatos de apertura, tras las selección del jurado ayer.

El proceso legal estaba programado para iniciarse formalmente la semana pasada, pero entonces el juez federal Mark Pitmann declaró un juicio nulo porque consideró que la camiseta que estaba usando una de las abogadas de los acusados -con fotos de los líderes del movimiento de derechos civiles en EEUU- enviaba un mensaje político a los miembros del jurado.

Tiroteo, grafitis y fuegos artificiales contra ICE

El Sindicato National de Abogados (NLG) se ha posicionado a favor de los acusados y acusa al Gobierno Trump de estar "extralimitándose" en este caso para "silenciar a las personas que expresan desacuerdo, disuadir a la población para que no ejercite su derecho a la protesta y hacer de ellos un ejemplo para reprimir el discurso anti-ICE".

En el incidente, que tuvo lugar en la noche del 4 de julio del año pasado, las personas acusadas pintaron graffitis y lanzaron fuegos artificiales contra las instalaciones de ICE en Alvarado.

Cuando varios agentes del orden, tanto trabajadores del centro como policías locales, acudieron para responder, hubo un intercambio de disparos en el que resultó herido un agente policía en el cuello, según detalla la acusación de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas.

El Gobierno asegura que acusados formaban parte de una "célula" de Antifa en el Norte de Texas y describe al movimiento como una "organización militante formada por redes de individuos y pequeños grupos que se adscriben a una ideología anarquista revolucionaria o marxista".

"Rifles de asalto" en protesta

En concreto, los documentos judiciales aseveran que las personas involucradas en el ataque, estaban "fuertemente armadas", y entre las armas que portaban se contaban rifles de asalto AR-15.

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a Antifa como una "organización terrorista", sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse este decreto, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EEUU que permita designar a un grupo como tal.

El Servicio de Investigación del Congreso de EEUU, un instituto no partidista de la Biblioteca del Congreso, señala que Antifa es un movimiento "descentralizado, formado por grupos independientes y personas afines" con principios que pueden "reflejar ideas del anarquismo, el socialismo o el comunismo".

En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, aseguró incluso que se trata de una "ideología" y no de un grupo organizado.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

Cuarta presunta víctima testifica en juicio contra hijo de la princesa Mette-Marit

Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DISCURSO DE LA UNIóN

Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Por Leonardo Morales
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Política migratoria

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Crimen de Estado

EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate