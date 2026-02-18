miércoles 18  de  febrero 2026
REALEZA

Cuarta presunta víctima testifica en juicio contra hijo de la princesa Mette-Marit

Está previsto que Marius Borg Høiby exponga su versión este 18 de febrero. Desde el inicio, niega las acusaciones de violación

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/ Youtube @Royal Fashion and History

OLSO.- Una cuarta presunta víctima declaró el miércoles sobre la violación que Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, habría cometido contra ella en 2024, cuando ya era objeto de una investigación policial.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby está siendo juzgado por 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y actos de violencia contra personas de su entorno, delitos que en conjunto podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.

El joven, de 29 años, niega las acusaciones más graves.

Testimonio

El miércoles el tribunal de Oslo escuchó el testimonio de la cuarta presunta víctima de violación, quien relató lo ocurrido la noche del 1 al 2 de noviembre, cuando Høiby habría realizado actos sexuales mientras ella dormía y los habría grabado sin su conocimiento.

Al igual que en los otros tres presuntos casos de violación, los hechos habrían ocurrido tras una noche de excesos —durante la cual el acusado también habría consumido cocaína— después de mantener relaciones sexuales consentidas en la habitación de hotel de la joven.

"Estaba cada vez más cansada. Sentía que simplemente estaba tumbada y que él no terminaba. Cuanto más cansada estaba, menos participaba", declaró.

Tras decirle que quería dormir, fue despertada, según explicó, por "un golpe violento" en la zona genital. "No sé si intentó introducir varios dedos o toda la mano. Pero sentí algo duro contra mi bajo vientre", detalló.

"Recuerdo haberme sobresaltado, porque me dolía. Me quedé paralizada y luego volví a dormirme", añadió.

Høiby está acusado de haber grabado 27 videos y tomado cuatro fotografías de carácter sexual esa noche, parte de los cuales mostrarían, según la fiscalía, que la joven estaba dormida.

Está previsto que Høiby exponga su versión por la tarde. Desde el inicio, niega las acusaciones de violación y sostiene que todas las relaciones sexuales fueron consentidas.

En el momento de esta cuarta presunta violación, ya estaba siendo investigado por la policía tras haber sido detenido el 4 de agosto de 2024 por sospecha de haber agredido a su pareja la noche anterior.

La investigación, en particular el análisis de las fotos y videos hallados en los distintos teléfonos y ordenadores del acusado, llevó a la policía a imputarle también violación por actos sexuales cometidos cuando las mujeres no estaban en condiciones de oponerse.

FUENTE: AFP

Temas
