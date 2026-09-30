miércoles 30  de  septiembre 2026
EEUU

Tras audiencia, migrante venezolano tiroteado por ICE en Texas tendrá detención penal sin fianza

La defensa del migrante venezolano dijo que buscan "mantenerlo con vida, lograr su liberación" y exigir que los agentes que le hicieron daño "rindan cuentas"

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces.&nbsp;

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces. 

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Por Julián Varela

AUSTIN.- Wilber Garcés, el migrante venezolano a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) disparó hace más de una semana en Austin (Texas), pasará a detención penal sin fianza, informaron este miércoles sus abogados.

El hombre de 28 años tuvo una audiencia inicial, un día después de que el Gobierno estadounidense presentó un cargo en su contra por presunta agresión a un agente federal y resistencia al arresto. Durante la vista judicial, el juez aceptó la petición del Gobierno de mantenerlo detenido sin fianza.

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"El Gobierno sigue jugando con la vida de nuestro cliente; se le ha negado una fianza y quiero insistir que un agente de ICE le disparó en la espalda y se le ha negado la asistencia médica urgente y necesaria", indicó el abogado Danny Woodward.

El defensor del migrante agregó que Garcés "lleva diez días en condiciones deplorables, con el proyectil todavía alojado en la espalda. Es responsabilidad del Gobierno garantizar que reciba la cirugía que necesita para recuperarse".

En rueda de prensa, junto a Woodward, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch sostuvo que la acusación contra Wilber Garcés forma parte de un patrón por parte del Gobierno de EEUU para tomar "represalias" contra "las personas que cuestionan las acciones de los agentes federales".

La defensa del migrante venezolano destacó que el objetivo es "mantener a Wilber con vida, lograr su liberación y exigir que los agentes y las agencias que le hicieron daño rindan cuentas".

El 20 de septiembre, el joven venezolano y repartidor de DoorDash, recibió un disparo tras una parada migratoria en el norte Austin, Texas, durante una secuencia de hechos que difieren entre la acusación y la defensa.

Garcés llegó a Estados Unidos, en diciembre de 2023, mediante CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.

Cargos en EEUU

El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales contra Wilber Garcés por, presuntamente, agredir y resistirse a un agente federal justo antes del incidente con ICE.

Según la fiscalía, Garcés representa un riesgo de fuga, argumento que el juez acogió al negarle la fianza.

"De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal", señaló el Departamento de Justicia.

El migrante venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según dijo su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.

En el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a fiscales federales 274 casos con posibles cargos por agresión, resistencia o interferencia con agentes federales bajo la sección 111 del título 18 del Código de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE

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