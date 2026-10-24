sábado 24  de  octubre 2026
JUSTICIA

Un contratista del gobierno de EEUU es arrestado por el FBI por supuestas filtraciones

Ian A. Brinksman, de 42 años y residente del Distrito de Columbia, es acusado mediante una denuncia penal de transmitir ilegalmente información de defensa nacional

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Imagen referencial. 

PIXABAY
Por JORGE FERNÁNDEZ

WASHINGTON.- Un contratista del Gobierno estadounidense fue arrestado por el FBI por supuestamente filtrar información de defensa nacional a otra persona que publicó repetidamente información clasificada en una publicación en línea, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.

Ian A. Brinksman, de 42 años y residente del Distrito de Columbia, fue arrestado tras un registro en su domicilio y acusado mediante una denuncia penal de transmitir ilegalmente información de defensa nacional.

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El fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, explicó que "según las acusaciones, Brinksman se extralimitó en sus funciones para obtener algunos de los secretos mejor guardados de nuestra nación y se los entregó a una pareja sentimental que sabía que tenía la intención de publicarlos".

Aseguró que "no es negligencia. Es una traición a su juramento y al pueblo estadounidense, que le confió el cumplimiento honorable de sus deberes. De comprobarse en el juicio, esta conducta constituye una grave violación de la Ley de Espionaje, y la División de Seguridad Nacional la procesará como tal".

La oficina del FBI en Chicago investiga el caso en colaboración con la oficina del FBI en Washington.

El fiscal general Todd Blanche, según consta en el mismo comunicado, aseguró que "la conducta de un contratista del gobierno supone que eludió una ley federal que rige la protección de la información clasificada" y que "la información de defensa nacional está clasificada para proteger al pueblo estadounidense de agentes malintencionados de todo el mundo que desean perjudicarnos".

FUENTE: Con información de EFE

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