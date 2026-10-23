viernes 23  de  octubre 2026
EEUU

Tribunal sobre migrantes indocumentados detenidos: "No tienen derecho a audiencia para fijar fianza"

La medida afecta directamente a los inmigrantes indocumentados detenidos con un proceso de deportación activo

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.

ICE/Gov
Un grupo de migrantes es trasladado al avión que los llevará a sus países de origen.

Un grupo de migrantes es trasladado al avión que los llevará a sus países de origen.

@ICEgov / X
Por Julián Varela

WASHINGTON — El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó este viernes que los inmigrantes indocumentados pueden permanecer detenidos mientras se tramita su deportación, sin derecho a audiencias individuales para fijar una fianza.

El tiempo que lleven dentro del país ilegalmente no importa en este caso, explicó el alto tribunal federal del Quinto Circuito, reunido en pleno.

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"Concluimos que los demandantes no tenían derecho a audiencias individuales sobre su peligrosidad o riesgo de fuga, antes de poder ser legalmente detenidos por las autoridades de inmigración, mientras se tramitaban sus procedimientos de expulsión", explicaron los jueces.

"Además, la duración de la detención de los demandantes no planteó cuestiones constitucionales que justificaran la concesión del hábeas corpus", añadieron en su dictamen.

Los demandantes son Ignacio Sosnava Rodríguez, un mexicano con más de 22 años en Estados Unidos, Alejandro Villegas Ángel, también mexicano, residente en el país desde 2011 y con dos hijos ciudadanos estadounidenses, y Miguel Ángel Gómez Alvarado, hondureño, residente desde 2011 y con un hijo ciudadano estadounidense.

Procedimientos de deportación continúan

Los tres fueron detenidos y recurrieron a los tribunales mediante solicitudes de hábeas corpus, alegando que su encarcelamiento sin una audiencia individual sobre la fianza vulneraba sus derechos constitucionales.

La mayoría de los jueces del alto tribunal reconoce que los inmigrantes están protegidos por la cláusula de debido proceso incluida en la Quinta Enmienda.

Sin embargo, considera que esa protección no les da derecho a una audiencia individual para evaluar su peligrosidad o el riesgo de fuga.

Tribunales inferiores habían ordenado la puesta en libertad de los tres inmigrantes, pero esta decisión le da al gobierno federal la razón, por lo que podrá seguir con los procedimientos de deportación.

El gobierno de Donald Trump ha hecho de las redadas de inmigrantes irregulares y de su deportación uno de sus principales ejes de política interior.

Esta decisión judicial se añade a las controversias sobre la política migratoria de Trump que han sido examinadas por la Corte Suprema en el último año y medio.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, aceptó el 1 de octubre examinar un caso relacionado con esta misma política de detención obligatoria, procedente del Segundo Circuito, lo que podría llevar a dictar sentencia para sentar jurisprudencia.

FUENTE: Con información de AFP

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