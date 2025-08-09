sábado 9  de  agosto 2025
Tiroteo en Times Square, Nueva York, deja a tres personas heridas

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", dijo un portavoz de la policía de Nueva York

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nueva York.- Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 01H20 local (05H20 GMT) tras una disputa, informó a AFP un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.

El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, aunque AFP no pudo confirmar inmediatamente su autenticidad.

A finales del mes pasado, un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

FUENTE: AFP

