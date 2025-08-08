Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Soldados del ejército estadounidense patrullan la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass, Texas, el 24 de enero de 2025.

Soldados del ejército de EEUU en la cima de vehículos militares en West Potomac Park en Washington, DC, el 11 de junio de 2025.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos que Estados Unidos designó como organizaciones "terroristas" globales, informaron este viernes varios medios estadounidenses.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo , un opioide sintético que causó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos.

En febrero designó como organizaciones "terroristas globales" a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el gobernante socialista Nicolás Maduro.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado supuestamente en "secreto" un decreto para ir más lejos.

El New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

"Uso de fuerzas especiales"

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, añade este periódico.

La Casa Blanca no ha entrado en detalles. "La principal prioridad de Donald Trump es proteger la patria, y por eso ha tomado la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras", se limitó a decir la portavoz Anna Kelly.

A finales de febrero, la Casa Blanca amenazó con "abrir las puertas del infierno" contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

'No va a haber invasión'

"Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo", añadió.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México "están muy reguladas".

La designación de organizaciones "terroristas" globales permite utilizar "elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad", declaró el jueves el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en una entrevista con EWTN.

"Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico", declaró Rubio.

Afirmó que "ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un tema de seguridad nacional".

Varios congresistas republicanos presionan desde hace tiempo para aplicar mano dura al narcotráfico y la violencia.

"Narcoterrorismo"

El jueves, la administración Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el líder chavista usa "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos, una acusación tachada por Caracas de "cortina de humo".

En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo".

