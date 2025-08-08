viernes 8  de  agosto 2025
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Informes de varios medios de prensa en Estados Unidos confirman la investigación contra una de las más reacias enemigas del ahora presidente Donald J. Trump

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 

AP/Kathy Willens
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON – El Departamento de Justicia (DOJ) ha citado a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles del presidente Donald Trump al imputarlo, según informes de varios medios de prensa.

Las citaciones buscan registros relacionados con una demanda que James presentó contra Trump por presunto fraude en sus negocios personales y una demanda que involucra a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según un informe de Associated Press del 8 de agosto, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Lee además
 El presidente ruso Vladimir Putin recibe en el Kremlin al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para las negociaciones sobre Ucrania.
ultimátum

Putin habla con aliados antes de un posible encuentro con Trump
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Reuters también informó de la investigación del Departamento de Justicia sobre James, la principal fiscal del estado de Nueva York y alineada a la extrema izquierda, que ha reiterado en público que su principal objetivo en el cargo era arrestar y condenar a Trump bajo cualquier cirscunstancia; pasando por alto cualquier tipo de inmunidad presidencial que otorga la Constitución y que ahora también utilizan Barack Hussein Obama y Joe Biden.

James se ha tenido enfrentamientos públicos -escasamente éticos- con Trump durante años. Las acusaciones de la fiscal levantaron las fuertes denuncias de congresistas republicanos y personalidades del mundo financiero y cultural.

El entonces expresidente Trump expuso muchas veces ante millones de estadounidenses que era víctima de una gran cacería política para impedirle que retomara la Casa Blanca, algo que no ocurrió como lo había planeado la ultraizquierda.

FUENTE: Con información de USA Today y New York Post.

Temas
Te puede interesar

Tribunal desestima desacato contra administración de Trump por deportaciones a El Salvador

Desobedecer, pero insistir en la justicia

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Te puede interesar

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

La directoraTamara Moodie recibe una copia de la nueva ley de Florida. 
LEGISLATURA

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"