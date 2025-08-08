Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON – El Departamento de Justicia (DOJ) ha citado a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles del presidente Donald Trump al imputarlo, según informes de varios medios de prensa.

Las citaciones buscan registros relacionados con una demanda que James presentó contra Trump por presunto fraude en sus negocios personales y una demanda que involucra a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según un informe de Associated Press del 8 de agosto, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

ultimátum Putin habla con aliados antes de un posible encuentro con Trump

Reuters también informó de la investigación del Departamento de Justicia sobre James, la principal fiscal del estado de Nueva York y alineada a la extrema izquierda, que ha reiterado en público que su principal objetivo en el cargo era arrestar y condenar a Trump bajo cualquier cirscunstancia; pasando por alto cualquier tipo de inmunidad presidencial que otorga la Constitución y que ahora también utilizan Barack Hussein Obama y Joe Biden.

James se ha tenido enfrentamientos públicos -escasamente éticos- con Trump durante años. Las acusaciones de la fiscal levantaron las fuertes denuncias de congresistas republicanos y personalidades del mundo financiero y cultural.

El entonces expresidente Trump expuso muchas veces ante millones de estadounidenses que era víctima de una gran cacería política para impedirle que retomara la Casa Blanca, algo que no ocurrió como lo había planeado la ultraizquierda.

FUENTE: Con información de USA Today y New York Post.