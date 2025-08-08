viernes 8  de  agosto 2025
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Dolientes y aficionados a la música llenan las calles para rendir homenaje a Ozzy Osbourne
Alison Brie y Dave Franco se lanzan al agua del body horror en Together. video
RESEÑA

"Together": el precio de estar juntos

Muere Eddie Palmieri, ícono de la salsa

Eddie Palmieri, quien revolucionó la música latina y contribuyó enormemente a la explosión de la salsa en Nueva York, falleció eL miércoles 6 de agosto a los 88 años en Estados Unidos, informó el entorno del artista en sus redes sociales.

Hijo de puertorriqueños, Palmieri nació en Nueva York, en el barrio de Harlem. Hermano del pianista Charlie Palmieri, entró en la escena a muy corta edad. Tomó clases de piano en su adolescencia en el Carnegie Hall, que alternó con el aprendizaje de los timbales.

Palmieri es reconocido por haber revolucionado el sonido del jazz latino y de la salsa, y por su larga carrera que abarcó más de siete décadas.

Lea más aquí.

Kylie Jenner sorprende al hablar en español

Kylie Jenner ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse hablando en español. En un video que se hizo viral en redes sociales, la modelo y empresaria aparece acompañada de Ariel Tejada, maquillista de ascendencia dominicana quien parece fue su mentor.

El video ha causado revuelo pues culminó el audiovisual con una expresión latina, usada principalmente en Venezuela, para referirse a lo mucho que le gustaba su atuendo.

Tras el éxito del video, Ariel Tejada compartió en Tiktok detalles sobre sus orígenes, aseverando que si bien nació en Nueva York, sus padres son dominicanos y ha sido la cultura con la que se identifica y de la cual se siente orgulloso.

Lea más aquí.

Sebastián Yatra se desnuda durante cambio de ropa en concierto en Málaga

Sebastián Yatra ha causado revuelo luego de que en un concierto que ofreció en Málaga, España, se desnudara en pleno escenario.

Aunque se trató de una tendencia que algunos artistas utilizan y que el cambio de vestuario se realizó tras una tela blanca que solo proyectaba la sombra del artista, algunos han criticado el hecho asegurando que el colombiano dejó ver sus genitales.

Quienes rechazan el hecho argumentan que a esos espectáculos suelen ir niños, niñas y jóvenes menores de edad, y quedan expuestos a un acto que va dirigido a adultos.

Lea más aquí.

Lele Pons presenta a la pequeña Eloísa en redes sociales

Luego de dar a luz el 26 de julio, la influencer venezolana Lele Pons presentó en redes sociales a su hija, Eloísa, publicación en la que se manifestó sobre su experiencia como madre primeriza.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, la figura y esposa del cantante Guaynaa mostró la mano de la pequeña; sin embargo, el rostro de la recién nacida no se logró apreciar, pues estaba de espaldas a la cámara.

La publicación no solo fue apreciada por miles de personas, también hubo respuestas por parte de figuras públicas, como Paris Hilton, Sheynnis Palacios y Lili Estefan.

Lea más aquí.

Lady Gaga y Bruno Mars lideran nominaciones a los VMAs

Los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 anunciaron los nominado en su cuadragésima segunda edición. Lady Gaga y Bruno Mars lideran la lista con 12 y 11 menciones respectivamente.

Le siguen Kendrick Lamar con 10, ROSÉ y Sabrina Carpenter con ocho, Ariana Grande y The Weeknd con siete, y Billie Eilish con seis.

Por su parte, Bad Bunny se consagra como el artista latino más nominado en esta edición: mejor artista latino del año, mejor álbum por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y mejor video en formato largo por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Lea más aquí.

